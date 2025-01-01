23 июл 2025



Музыканты RUSH о смерти Оззи



Участники RUSH опубликовали следующее сообщение:



Geddy Lee: «Я помню, как слушал первый альбом Sabbath, когда он вышел, и думал, как «чертовски» тяжело звучит гитара Tony Iommi. Оззи и его коллеги по группе были в авангарде этого жанра, этого стиля металла, и Оззи был очень любимым, единственным в своем роде исполнителем.



Мы никогда не играли в одном составе с Black Sabbath, и вообще мы дали только два концерта с Оззи: на Texxas Jam в Cotton Bowl в июне 1984 года и на другом в Astrodome.



Rush записывались в студии Rockfield Studios в Уэльсе в то же время в конце 70-х, и я помню, как Оззи заглянул в пультовую, чтобы спросить, не может ли он «одолжить» у Нила немного гашиша! Много лет после этого Нил с удовольствием рассказывал историю о том, как «Оззи задолжал мне немного гашиша» ;)»



Alex: «Последнее шоу, чтобы попрощаться и почувствовать любовь легиона поклонников. Какая жизнь, какой исход.



Тотальное уважение к легенде и группе, чья музыка оказала глубокое влияние на тысячи музыкантов и оставила после себя наследие, под которое мы все будем «зажигать» вечно.



RIP Оззи»





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