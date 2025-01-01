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*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Новое видео AMORPHIS 62
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Ozzy Osbourne

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|||| 23 июл 2025

Музыканты RUSH о смерти Оззи



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Участники RUSH опубликовали следующее сообщение:

Geddy Lee: «Я помню, как слушал первый альбом Sabbath, когда он вышел, и думал, как «чертовски» тяжело звучит гитара Tony Iommi. Оззи и его коллеги по группе были в авангарде этого жанра, этого стиля металла, и Оззи был очень любимым, единственным в своем роде исполнителем.

Мы никогда не играли в одном составе с Black Sabbath, и вообще мы дали только два концерта с Оззи: на Texxas Jam в Cotton Bowl в июне 1984 года и на другом в Astrodome.

Rush записывались в студии Rockfield Studios в Уэльсе в то же время в конце 70-х, и я помню, как Оззи заглянул в пультовую, чтобы спросить, не может ли он «одолжить» у Нила немного гашиша! Много лет после этого Нил с удовольствием рассказывал историю о том, как «Оззи задолжал мне немного гашиша» ;)»

Alex: «Последнее шоу, чтобы попрощаться и почувствовать любовь легиона поклонников. Какая жизнь, какой исход.

Тотальное уважение к легенде и группе, чья музыка оказала глубокое влияние на тысячи музыкантов и оставила после себя наследие, под которое мы все будем «зажигать» вечно.

RIP Оззи»



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