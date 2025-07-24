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*Новое видео AMORPHIS 62
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Ozzy Osbourne

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|||| 23 июл 2025

SAMMY HAGAR о смерти Оззи



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SAMMY HAGAR опубликовал следующее сообщение:

«@OzzyOsbourne был и всегда будет единственной в своем роде настоящей легендой рока. Он был так близок к смерти 5 июля и все равно вышел на сцену и выступил, как и обещал... Вау! Это ставит его в отдельную категорию. И лишний раз говорит о преданности и верности своим поклонникам. Никто и никогда не превзойдет его!

Прощай, мой брат, ты сделал все.»



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24 июл 2025
N
Nihel
У покойников, всегда появляется подозрительно много друзей. При жизни иной руки не подаст, а у гроба будет распинаться, на кого ж кормилец нас покинул.
24 июл 2025
Nord61
Nihel, это явно не про Хагара. Он (как участник Montrose) хорошо знался с музыкантами Sabbath ещё в 70-е.
А единственным человеком в мире рока, которому Сэмми не подал бы руки (в определённый период), был придурок Дэвид Ли Рот, заслуживший такое отношение Хагара своим неуёмным пиздежом.
Многолетний коксонюх Дэвид - в отличие от адекватного Хагара - никогда не отличался ни умом, ни способностью фильтровать базар.
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