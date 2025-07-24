23 июл 2025



SAMMY HAGAR о смерти Оззи



SAMMY HAGAR опубликовал следующее сообщение:



«@OzzyOsbourne был и всегда будет единственной в своем роде настоящей легендой рока. Он был так близок к смерти 5 июля и все равно вышел на сцену и выступил, как и обещал... Вау! Это ставит его в отдельную категорию. И лишний раз говорит о преданности и верности своим поклонникам. Никто и никогда не превзойдет его!



Прощай, мой брат, ты сделал все.»





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