27 июл 2025



KERMIT THE FROG почтил память Оззи



KERMIT THE FROG опубликовал следующее сообщение:



«Никто не зажигал сильнее, чем великий Оззи Осборн. Нам очень понравилось работать с ним над нашим альбомом "Kermit: Unpigged". Он записал песню «Born To Be Wild» с мисс Пигги — идеальная песня для них обоих!



Каждый раз, когда мы сталкивались с Оззи на протяжении многих лет, он заставлял нас чувствовать себя такими же крутыми, как и он сам.



Нам нравилось иметь такого друга, как Оззи Осборн, и нам очень повезло, что мы знали его, работали с ним и слушали его музыку на протяжении стольких десятилетий.



Спасибо Князю Тьмы за музыку и воспоминания. В память о нашем друге Оззи Осборне»





