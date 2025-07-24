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PANTERA о смерти Оззи



Группа PANTERA опубликовала следующее сообщение:



«Покойся с миром, Оззи. Спасибо за всё, что ты сделал для металла и Pantera. Нас бы не существовало, если бы не ты. Шэрон, Джек, Келли, Эми и Луис, мы очень сожалеем о вашей утрате ❤️🩹».



Zakk также написал от себя:



«СПАСИБО, ЧТО БЛАГОСЛОВИЛ МИР СВОЕЙ ДОБРОТОЙ И ВЕЛИКОЛЕПИЕМ, ОЗ. ТЫ ВНЕС СВЕТ В ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖИЗНЕЙ И СДЕЛАЛ МИР ЛУЧШЕ. У ТЕБЯ БЫЛО СЕРДЦА ЛЬВА И Я КАЖДЫЙ ДЕНЬ БЛАГОДАРЮ ГОСПОДА ЗА ТО, ЧТО БЛАГОСЛОВИЛ МОЮ ЖИЗНЬ ТОБОЙ. ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ОЗ. НАВЕЧНО!»



В рамках выступления 22 июля в Riverbend Music Center, Cincinnati, Ohio, PANTERA посвятила исполнение "Planet Caravan" памяти Оззи







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