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ALICE COOPER почтил память Оззи



ALICE COOPER за несколько минут до выхода на сцену в Кардиффе узнали о смерти Оззи Осборна, и он записал для шоу "Alice's Attic" такие слова:



«Что ж, мы все знаем, что время забирает нас, рокеров, но когда гиганты уходят, с этим действительно трудно смириться. Несмотря на то, что все видели, что происходит с Оззи, у нас просто перехватило дыхание, когда это произошло. Оззи и его семья, твои записи, твоя музыка, твоя легенда и всё, что ты привнёс, — юмор в рок-бизнес — будут жить вечно, и мы будем скучать по тебе, чувак».



Alice и его группа посвятили вечернее шоу Оззи. После концерта он подытожил свои мысли словами:



«Сегодня весь мир скорбит по Оззи. За свою долгую карьеру он завоевал огромное уважение среди своих коллег и поклонников по всему миру как непревзойдённый шоумен и культурная икона.



Я всегда видел в Оззи нечто среднее между принцем тьмы, каким его видели поклонники, и придворным шутом. Именно с этой стороны его видели семья и друзья. Он был и останется легендой рок-н-ролла.



Рок-н-ролл — это семья и братство. Когда мы теряем кого-то из своих, эта рана кровоточит. Хотел бы я получше узнать своего брата Оззи.



Шэрон, Джек, Келли, Эйми и остальная братия Оззи, сегодня вечером мы молимся за вас. Титанический валун разбился, но рок будет катиться дальше».







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