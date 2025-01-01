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MICK JONES вспоминает Оззи



MICK JONES опубликовал следующее сообщение:



«Я опечален известием о смерти Оззи. Мы с ним прошли через все это вместе с давних времен — хорошие времена, сочинение песен, смех до рассвета. Он всегда обладал острым чувством юмора и добросердечностью. Такие люди живут и поют среди нас и уходят такими, какими мы их встретили... звездами.



Мои глубочайшие соболезнования Шэрон и всей семье, которая была его опорой. Для меня очень много значит тот вечер, когда нас обоих вместе ввели в Зал славы рок-н-ролла — трудно поверить, правда. Я рад, что мы смогли разделить это вместе!»







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