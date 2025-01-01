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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 115
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
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*MANOWAR работают над новой музыкой 34
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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 115
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
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Ozzy Osbourne

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24 июл 2025 : 		 GENE SIMMONS вспоминает Оззи

24 июл 2025 : 		 ALICE COOPER почтил память Оззи

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24 июл 2025 : 		 JAKE E. LEE о финальном сообщении Оззи

24 июл 2025 : 		 MACHINE HEAD почтили память Оззи

24 июл 2025 : 		 Музыканты о смерти Оззи

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24 июл 2025 : 		 COLDPLAY почтили память Оззи

24 июл 2025 : 		 LADY GAGA почтила память Оззи

24 июл 2025 : 		 MAMMOTH почтили память Оззи

24 июл 2025 : 		 IRON MAIDEN о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 PAUL STANLEY о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 DAVID COVERDALE о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 IAN GILLAN о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 SCOTT IAN о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 NIKKI SIXX о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 RANDY BLYTHE о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 SAMMY HAGAR о смерти Оззи

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23 июл 2025 : 		 Yungblud о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 DURAN DURAN о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 ROBERT PLANT и JIMMY PAGE о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 BRAD GILLIS о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 Jonathan Davis о смерти Оззи
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BOB DAISLEY о смерти Оззи



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BOB DAISLEY опубликовал следующее сообщение:

«Это печальный день, и он заставил меня плакать. Когда я вспоминаю наши с Оззи совместные дни, я думаю о веселье, забавах и, конечно же, о том, что мы создали вместе в музыкальном плане, что будет жить гораздо дольше, чем эти бренные тела, которые мы занимаем.

Мои соболезнования всем, кого ты оставил после себя, Оззи. Ничто не сможет изменить нашу настоящую дружбу, которая у нас когда-то была; мы увидимся «на другой стороне»»






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