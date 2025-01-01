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BOB DAISLEY о смерти Оззи



BOB DAISLEY опубликовал следующее сообщение:



«Это печальный день, и он заставил меня плакать. Когда я вспоминаю наши с Оззи совместные дни, я думаю о веселье, забавах и, конечно же, о том, что мы создали вместе в музыкальном плане, что будет жить гораздо дольше, чем эти бренные тела, которые мы занимаем.



Мои соболезнования всем, кого ты оставил после себя, Оззи. Ничто не сможет изменить нашу настоящую дружбу, которая у нас когда-то была; мы увидимся «на другой стороне»»











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