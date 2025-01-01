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JAKE E. LEE о финальном сообщении Оззи



JAKE E. LEE опубликовал следующее сообщение:



«Я все еще перевариваю новость о смерти Оззи. Окончательность этой новости обрушивается на меня волнами. Это сообщение я получил от него, когда сидел в аэропорту и возвращался домой две недели назад.



"Привет, Jake, мне так жаль, что я не смог провести с тобой больше времени на выходных, но это было очень здорово, я бы очень хотел увидеть тебя, когда я вернусь в Лос-Анджелес, чтобы поболтать о том о сем, мы так давно не виделись, скажи, где ты живешь в эти дни, потому что последнее, что я слышал, это то, что ты живешь в Лас-Вегасе. Надеюсь, ты повеселился, в любом случае, я напишу тебе, когда вернусь в Лос-Анджелес, и мы обязательно встретимся, с любовью и уважением, OZZY"».











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