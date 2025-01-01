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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 115
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
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Ozzy Osbourne

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MACHINE HEAD почтили память Оззи



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MACHINE HEAD почтили память Оззи Осборна на концерте 22 июля в Posthof, Linz, Austria двумя кавер-версиями BLACK SABBATH. Robb Flynn:

«Мы получили информацию о смерти Оззи из новостей Sky News за 20 минут до того, как вышли на сцену на открытии нашего европейского тура. В состоянии печали и шока мы приняли решение отказаться от нашего обычного стартового сет-листа.

После интро »Diary Of A Madman« Оззи (которым мы открывали каждое шоу MACHINE HEAD на протяжении последних 30 с лишним лет) мы начали шоу с двух песен BLACK SABBATH: »War Pigs« и »Children Of The Grave". Все подпевали, все знали, что этот вечер что-то значит, в зале не было никого, у кого бы глаза не были на мокром месте.

Можно еще многое сказать о силе песен Оззи, но пока мы позволим его музыке говорить самой за себя.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования BLACK SABBATH, группе Оззи и Осборнам».




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