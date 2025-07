сегодня



MACHINE HEAD почтили память Оззи Осборна на концерте 22 июля в Posthof, Linz, Austria двумя кавер-версиями BLACK SABBATH. Robb Flynn:



«Мы получили информацию о смерти Оззи из новостей Sky News за 20 минут до того, как вышли на сцену на открытии нашего европейского тура. В состоянии печали и шока мы приняли решение отказаться от нашего обычного стартового сет-листа.



После интро »Diary Of A Madman« Оззи (которым мы открывали каждое шоу MACHINE HEAD на протяжении последних 30 с лишним лет) мы начали шоу с двух песен BLACK SABBATH: »War Pigs« и »Children Of The Grave". Все подпевали, все знали, что этот вечер что-то значит, в зале не было никого, у кого бы глаза не были на мокром месте.



Можно еще многое сказать о силе песен Оззи, но пока мы позволим его музыке говорить самой за себя.



Мы выражаем глубочайшие соболезнования BLACK SABBATH, группе Оззи и Осборнам».







