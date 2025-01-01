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LADY GAGA почтила память Оззи



LADY GAGA закончила свое выступление 22 июля в San Francisco, California под хит OZZY "Crazy Train" — видео доступно ниже.



Ранее в интервью 2014 года ее спросили, какая у нее любимая металл-композиция:



«'Black Sabbath' BLACK SABBATH. Мне обязательно нужно написать песню Lady Gaga. Это самое метальное, что можно только сделать!»







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