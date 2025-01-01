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CYNDI LAUPER почтила память Оззи



CYNDI LAUPER в рамках выступления в Raleigh, North Carolina почтила память Оззи Осборна — видео доступно ниже. 72-летняя звезда завершает свое прощальное турне "Girls Just Wanna Have Fun".







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