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COLDPLAY почтили память Оззи



COLDPLAY почтили память Оззи Осборна, исполнив на концерте в Нашвилле композицию BLACK SABBATH "Changes":



«Мы хотели бы посвятить все это шоу невероятному гению, таланту и характеру Оззи Осборна», - сказал фронтмен COLDPLAY Крис Мартин во время выступления группы на стадионе Nissan Stadium. «От всего сердца мы поддерживаем его семью».



По завершению Changes он добавил: «Оззи, мы любим тебя, куда бы ты не попал».







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