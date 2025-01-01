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PAUL STANLEY о смерти Оззи



PAUL STANLEY опубликовал следующее сообщение:



««Мы потеряли легенду. В Black Sabbath, Blizzard и далее Оззи оказал влияние на бесчисленное множество групп, и этому несть конца. Для KISS было большой честью выступать на разогреве у Black Sabbath в середине 1970-х. На протяжении десятилетий, что я его знаю, Оззи всегда был добрым и очень весёлым человеком. Царство небесное». http://www.ozzy.com





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