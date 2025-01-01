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DAVID COVERDALE о смерти Оззи



DAVID COVERDALE опубликовал следующее сообщение:



«Очень грустное доброе утро... мысли и молитвы я направляю семье, друзьям и поклонникам Оззи... Я знал и любил его с тех пор, как мы встретились на California Jam в 1974 году... Ужасно много потерь в этом году... Много любви всем... Всем хорошего дня, если это возможно...» http://www.ozzy.com





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