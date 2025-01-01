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Ozzy Osbourne

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GENE SIMMONS вспоминает Оззи



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GENE SIMMONS в программе BBC Breakfast прокомментировал известие о смерти Оззи Осборна. Он растрогался, вспоминая их первую встречу в Бостоне, назвав Осборна «английским джентльменом» за сценой в отличие от его сценического образа «сумасшедшего». Извинившись перед ведущими BBC, Simmons сказал:

«Извините, у меня комок в горле. Простите за это».

Gene сказал, что Осборн не был «высокомерным», добавив:

«Большинство фанатов знают Оззи как Принца тьмы, и если бы вам посчастливилось встретить Оззи вне сцены, вы были бы шокированы, потому что он относился к людям так же, как и они к нему.

Справедливо сказать, что до Оззи Осборна не было другого Оззи, и никогда не будет другого Оззи. В науке это называется сингулярностью. Он уникальный и заслуживающий любви человек.
Мыслями я с Шэрон и его детьми Джеком, Келли и Эйми».

Он снова растрогался, когда сказал, что Осборн всегда спрашивал его о семье, когда они пересекались:

«Я знаю, что сейчас миллионы поклонников по всему миру плачут, потрясены и не могут в это поверить».

Simmons добавил, что сам не поверил этой новости, когда впервые её услышал.

«Это печальный день. Он начался сегодня утром здесь, в Калифорнии, с того, что зазвонил мой телефон и поступили сообщения, и я подумал, что это просто фейковые новости. Оззи умер? Я подумал, что это просто дурацкие бредни в TikTok, и вскоре узнал трагическую новость».

Black Sabbath и Kiss были в совместном турне в 1974 году, и Симмонс давно открыто заявлял о своём уважении к Black Sabbath. В интервью для MusicRadar в феврале 2025 года поведал:

«Я всегда любил и восхищался Black Sabbath и могу с гордостью сказать, что ранние дни совместных турне останутся в моей памяти на всю жизнь».



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