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IAN GILLAN о смерти Оззи



IAN GILLAN опубликовал следующее сообщение:



«Дорогой Оззи!



Я не могу перестать улыбаться даже сейчас. Ты улучшил мою жизнь, спасибо тебе за это, приятель!



IG» http://www.ozzy.com





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