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SCOTT IAN о смерти Оззи



SCOTT IAN опубликовал следующее сообщение:



«Мир, любовь и благодарность одному из гигантов, одному из настоящих архитекторов жанра, одному из оригиналов. Королю. Мы были с ним в Бирмингеме чуть больше недели назад и говорили о том, каким невероятным был «Back to the Beginning». Оззи был в прекрасном настроении, смеялся и веселил нас. Этот душераздирающий совместный опыт ощущается, как какая то аномалия. Сегодня вечером мы собираемся с друзьями и делимся историями. Мы любим тебя, Оззи!!! Все наши слова любви - семье Осборнов. Мир всем!» http://www.ozzy.com





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