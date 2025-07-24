Музыканты о смерти Оззи

23 июл 2025 :
|
FLEA о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
BILLY IDOL о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
JOE ELLIOTT о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
Mike McCready о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
COREY TAYLOR о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
ELTON JOHN о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
RONNIE WOOD о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
BRIAN MAY о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
AEROSMITH о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
METALLICA о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
JUDAS PRIEST о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи
22 июл 2025 :
|
Умер ОЗЗИ ОСБОРН
19 июл 2025 :
|
Фильм с финального шоу OZZY OSBOURNE покажут в кино в начале 2026 года
15 июл 2025 :
|
OZZY OSBOURNE в Late Show With David Letterman'96
11 июл 2025 :
|
Биография OZZY OSBOURNE выйдет осенью
10 июл 2025 :
|
OZZY OSBOURNE объединился с шимпанзе
9 июл 2025 :
|
YUNGBLUD подарил OZZY OSBOURNE крест
7 июл 2025 :
|
SULLY ERNA о финальном шоу OZZY OSBOURNE
7 июл 2025 :
|
Звезды исполняют OZZY OSBOURNE и BLACK SABBATH
6 июл 2025 :
|
JACK BLACK исполнил хит OZZY OSBOURNE
6 июл 2025 :
|
Видео с прощального выступления OZZY OSBOURNE
6 июл 2025 :
|
Вокалист GHOST исполнил песню OZZY OSBOURNE
5 июл 2025 :
|
TOMMY LEE: 'Без OZZY OSBOURNE нас бы не было!»
4 июл 2025 :
|
Косметика от OZZY OSBOURNE
3 июл 2025 :
|
OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис»
2 июл 2025 :
|
Оркестровая версия композиции OZZY OSBOURNE и BILLY MORRISON
27 июн 2025 :
|
Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новый трек
18 июн 2025 :
|
DUFF MCKAGAN: «OZZY OSBOURNE для меня был величиной постоянной»
17 июн 2025 :
|
ДНК OZZY OSBOURNE за 450$ не желаете?
16 июн 2025 :
|
JAKE E. LEE о том, какую песню сыграет на финальном шоу OZZY
9 июн 2025 :
|
SHARON OSBOURNE: «Я бы хотела видеть на шоу еще JUDAS PRIEST и ANGUS YOUNG»
29 май 2025 :
|
OZZY OSBOURNE: «На финальном шоу выложусь на 120 %»
2 май 2025 :
|
OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146%
30 апр 2025 :
|
Вокалистка HALESTORM: «Я единственная женщина, кого позвали на концерт OZZY»
23 апр 2025 :
|
OZZY OSBOURNE активно тренируется
17 апр 2025 :
|
Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новое видео
14 апр 2025 :
|
Вокалист DISTURBED: «Я польщен, что меня позвали на прощание с OZZY»
3 апр 2025 :
|
PHIL CAMPBELL о прощальном шоу OZZY OSBOURNE
1 апр 2025 :
|
Эд Ширан примет участие в прощальном шоу OZZY OSBOURNE
1 апр 2025 :
|
TOM MORELLO обещает сюрпризы на концерте OZZY OSBOURNE
5 мар 2025 :
|
RUDY SARZO о финальном концерте OZZY OSBOURNE
27 фев 2025 :
|
OZZY OSBOURNE пошёл в качалку
26 фев 2025 :
|
Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новое видео
26 фев 2025 :
|
Документальный фильм про OZZY OSBOURNE выйдет в этом году
14 фев 2025 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE и BILLY MORRISON
12 фев 2025 :
|
На OZZY OSBOURNE подают в суд за фото в соцсетях
11 фев 2025 :
|
SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он смог спеть»
9 фев 2025 :
|
BOB DAISLEY не хочет на последний концерт OZZY OSBOURNE
7 фев 2025 :
|
OZZY OSBOURNE не может ходить, но пока может петь
6 фев 2025 :
|
OZZY OSBOURNE будет рад попрощаться с фанатами
23 янв 2025 :
|
Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новую песню
14 янв 2025 :
|
Новый сингл OZZY OSBOURNE и BILLY MORRISON выйдет в пятницу
7 дек 2024 :
|
Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новую песню
25 ноя 2024 :
|
BOB DAISLEY не удивлен, что его забыл OZZY OSBOURNE
24 окт 2024 :
|
Виниловый бокс-сет от OZZY OSBOURNE
23 окт 2024 :
|
Пятая платина OZZY OSBOURNE
21 окт 2024 :
|
OZZY OSBOURNE ввели в ЗСРнР
19 окт 2024 :
|
MAYNARD JAMES KEENAN об исполнении OZZY OSBOURNE: «Мне страшно!»
15 окт 2024 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE продали квартиру
6 окт 2024 :
|
MAYNARD JAMES KEENAN, BILLY IDOL и JELLY ROLL споют OZZY OSBOURNE
21 сен 2024 :
|
OZZY OSBOURNE о пути к трезвости
19 авг 2024 :
|
OZZY OSBOURNE очень хочет в ЗСРнР
9 авг 2024 :
|
TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!»
30 июл 2024 :
|
OZZY OSBOURNE сдал назад
28 июл 2024 :
|
OZZY OSBOURNE травит байки
26 июл 2024 :
|
GUS G. о появлении в составе OZZY OSBOURNE
18 июл 2024 :
|
Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё
28 июн 2024 :
|
Ozzy и Лемми в мультфильмах!
27 июн 2024 :
|
OZZY OSBOURNE не сможет
26 июн 2024 :
|
OZZY OSBOURNE: «Детки, не нюхайте это!»
18 июн 2024 :
|
GEEZER BUTLER о вероятности финального концерта BLACK SABBATH: «OZZY OSBOURNE отчаянно хочет сделать это»
1 июн 2024 :
|
GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт BLACK SABBATH
10 май 2024 :
|
Новое шоу OZZY OSBOURNE
7 май 2024 :
|
SLASH о введении OZZY OSBOURNE в ЗСРнР
3 май 2024 :
|
OZZY OSBOURNE получил дозу
30 апр 2024 :
|
Басист METALLICA о введении OZZY OSBOURNE'a в Зал славы рок-н-ролла: «Он это заслужил»
22 апр 2024 :
|
OZZY OSBOURNE о ЗСРнР: «Для меня это честь»
22 мар 2024 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я горю желанием выпустить ещё больше музыки»
21 мар 2024 :
|
OZZY OSBOURNE в новом видео BILLY MORRISON
21 мар 2024 :
|
SHARON OSBOURNE: «OZZY всегда был неадекватен по отношению к женщинам»
13 мар 2024 :
|
OZZY OSBOURNE: «Чёрт, я хочу дожить до выхода байопика!»
13 мар 2024 :
|
TOMMY CLUFETOS об игре с OZZY: «Мне нравится равняться на старших»
28 фев 2024 :
|
OZZY OSBOURNE объяснил, почему отказал Йе
11 фев 2024 :
|
SHARON OSBOURNE: «Никак дел с Йе!»
10 фев 2024 :
|
OZZY OSBOURNE наехал на Йе
29 янв 2024 :
|
ROB HALFORD: «Если кто и заслуживает рыцарского звания, так это OZZY OSBOURNE»
25 янв 2024 :
|
OZZY OSBOURNE о жене: «Я не могу жить без неё»
24 янв 2024 :
|
SHARON OSBOURNE хотела наложить на себя руки
24 янв 2024 :
|
OZZY OSBOURNE попрощается с фанатами в Бирмингеме
23 янв 2024 :
|
SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останутся только тараканы, OZZY и KEITH RICHARDS»
16 янв 2024 :
|
MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY OSBOURNE
15 янв 2024 :
|
Новая фигурка OZZY OSBOURNE
15 янв 2024 :
|
Гитарист TESTAMENT о недолгом сотрудничестве с OZZY
11 янв 2024 :
|
SHARON OSBOURNE собирается когда-нибудь снова организовать Ozzfest
10 янв 2024 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я буду стараться изо всех сил поправиться настолько, чтобы дать несколько концертов»
9 янв 2024 :
|
SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY
26 дек 2023 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я выступлю, я обязательно еще выступлю!»
18 дек 2023 :
|
SHARON OSBOURNE: «Операция 2021 года — худшее, что я делала в жизни»
13 дек 2023 :
|
OZZY OSBOURNE: «Не люблю ярлык металлиста»
7 дек 2023 :
|
OZZY OSBOURNE пока не собирается использовать ИИ для создания музыки
3 дек 2023 :
|
SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла»
30 ноя 2023 :
|
MARTY FRIEDMAN о том, почему он не попал в группу OZZY
27 ноя 2023 :
|
OZZY OSBOURNE о GEEZER'e BUTLER'e: «Долбаный чудак на букву "м"!»
26 ноя 2023 :
|
SHARON OSBOURNE: OZZY должен быть в ЗСРнР!
25 ноя 2023 :
|
OZZY OSBOURNE: «В с*аном кресле на сцене? Не хочу!»
24 ноя 2023 :
|
SHARON OSBOURNE об OZZY: «Ужасно видеть, что человек, которого ты любишь, так долго болеет»
21 ноя 2023 :
|
SHARON OSBOURNE о здоровье OZZY: «Почти пять лет мой муж очень сильно болеет»
19 ноя 2023 :
|
Сын OZZY OSBOURNE'a о записях с Рэнди Роадсом: «Людям плевать, что это мой отец, они хотят слышать и видеть больше Рэнди Роадса»
17 ноя 2023 :
|
Сын OZZY OSBOURNE: «В туры он больше не поедет»
13 ноя 2023 :
|
BOB DAISLEY: «А OZZY OSBOURNE вообще слышал демки с Рэнди?»
11 ноя 2023 :
|
JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился»
8 ноя 2023 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE о том, почему демо с Рэнди так и не вышли
1 ноя 2023 :
|
Почему OZZFEST приказал долго жить
19 окт 2023 :
|
OZZY OSBOURNE с семьей побывал на FAMOUS MONSTERS FESTIVAL
18 окт 2023 :
|
OZZY OSBOURNE: «Гостей на альбоме особо не ждите!»
11 окт 2023 :
|
В силе ли планы OZZY и SHARON OSBOURNE на самоубийство при деменции?
8 окт 2023 :
|
Юбилейная версия альбома OZZY OSBOURNE
5 окт 2023 :
|
OZZY OSBOURNE хочет заняться тай-чи
4 окт 2023 :
|
SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY
27 сен 2023 :
|
OZZY OSBOURNE хочет записать ещё один альбом
25 сен 2023 :
|
OZZY OSBOURNE в SLIPKNOT?! А почему бы и не...
20 сен 2023 :
|
OZZY OSBOURNE готовится к последней операции
14 сен 2023 :
|
ADRIAN VANDENBERG: «OZZY OSBOURNE звал меня в группу»
13 сен 2023 :
|
OZZY OSBOURNE перенесёт ещё одну операцию
7 сен 2023 :
|
OZZY OSBOURNE просил лишь об одном шоу, но...
31 авг 2023 :
|
Новая фигурка OZZY OSBOURNE
20 авг 2023 :
|
GUS G.: «С OZZY OSBOURNE я почти не общаюсь»
9 авг 2023 :
|
Квадрик OZZY OSBOURNE не желаете?
27 июл 2023 :
|
Быка OZZY установили в Бирмингеме
26 июл 2023 :
|
OZZY OSBOURNE о своём здоровье: «Просто разочарование за разочарованием»
25 июл 2023 :
|
TOMMY ALDRIDGE исполняет трек OZZY OSBOURNE
10 июл 2023 :
|
OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip
22 июн 2023 :
|
OZZY теперь еще и бык!
18 июн 2023 :
|
Быть быку OZZY или нет?
15 июн 2023 :
|
GEEZER BUTLER был удивлён, что OZZY так быстро начал сольную карьеру
13 июн 2023 :
|
GEEZER BUTLER: «С OZZY я вообще не общаюсь»
6 июн 2023 :
|
GEEZER BUTLER: «OZZY в инвалидном кресле на сцене? Почему бы и нет»
17 май 2023 :
|
Новые фигурки OZZY OSBOURNE
12 май 2023 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE продают квартиру
6 май 2023 :
|
CARRIE UNDERWOOD исполнила кавер-версию OZZY OSBOURNE
28 апр 2023 :
|
OZZY OSBOURNE скучает по зрителям
30 мар 2023 :
|
OZZY OSBOURNE готов к фестивалю Power Trip
17 мар 2023 :
|
Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле?
8 мар 2023 :
|
Бывший басист OZZY OSBOURNE — о METALLICA: «Мы увидели, как они стали популярными»
5 мар 2023 :
|
ROB HALFORD: «OZZY OSBOURNE принял правильное решение»
3 мар 2023 :
|
OZZY OSBOURNE — о состоянии своего здоровья: «Я не умираю»
25 фев 2023 :
|
STEVE VAI пояснил за свои слова о работе над альбомом OZZY OSBOURNE
22 фев 2023 :
|
STEVE VAI рассказал о совместном с OZZY OSBOURNE неизданном альбоме
7 фев 2023 :
|
OZZY OSBOURNE получил Грэмми за лучший альбом
7 фев 2023 :
|
OZZY OSBOURNE получил Грэмми в "Best Metal Performance"
3 фев 2023 :
|
ZAKK WYLDE обратился к OZZY OSBOURNE: «Только свистни»
1 фев 2023 :
|
OZZY OSBOURNE завязывает с турами
27 янв 2023 :
|
OZZY OSBOURNE в рубашке с галстуком? Их есть у нас
12 янв 2023 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я полон решимости вернуться на сцену, даже если меня приколотят к доске с колёсиками»
7 янв 2023 :
|
GENE SIMMONS об OZZY на 112 месте: «Это преступление!»
7 янв 2023 :
|
SHARON OSBOURNE: «Отключилась на 20 минут»
31 дек 2022 :
|
TOMMY ALDRIDGE исполняет трек OZZY OSBOURNE
22 дек 2022 :
|
OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим адом»
14 дек 2022 :
|
OZZY OSBOURNE впервые получил два первых места
17 ноя 2022 :
|
OZZY OSBOURNE — о выдвижении на «Грэмми»
16 ноя 2022 :
|
OZZY OSBOURNE спел с Лемми
14 ноя 2022 :
|
Бывшая гитаристка Майкла Джексона — о пробах к OZZY OSBOURNE
12 ноя 2022 :
|
OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH»
10 ноя 2022 :
|
SHARON OSBOURNE — об отъезде: «Мы не чувствуем себя в безопасности»
9 ноя 2022 :
|
OZZY OSBOURNE: «А я и ехать никуда не хотел!»
19 окт 2022 :
|
SHARON OSBOURNE — о болезни OZZY
7 окт 2022 :
|
OZZY OSBOURNE — о DAVID'е LEE ROTH'е: «Он не от мира сего»
6 окт 2022 :
|
Косметика от OZZY OSBOURNE
2 окт 2022 :
|
OZZY OSBOURNE — о новом альбоме
29 сен 2022 :
|
SHARON OSBOURNE — о том, почему пришлось свалить
28 сен 2022 :
|
OZZY OSBOURNE — о новом альбоме
22 сен 2022 :
|
OZZY OSBOURNE покоряет мировые страны
20 сен 2022 :
|
Альбом OZZY OSBOURNE успешен и в США
20 сен 2022 :
|
Лучший результат в карьере OZZY OSBOURNE
19 сен 2022 :
|
OZZY OSBOURNE — о новом альбоме
15 сен 2022 :
|
OZZY OSBOURNE хочет отправиться в турне
14 сен 2022 :
|
OZZY OSBOURNE открыл FNL
13 сен 2022 :
|
OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену
12 сен 2022 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я знаю, что буду продолжать»
11 сен 2022 :
|
OZZY OSBOURNE выступил на открытии сезона NFL
10 сен 2022 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE
9 сен 2022 :
|
Визуальный ряд к новому альбому OZZY OSBOURNE
6 сен 2022 :
|
Новая песня OZZY OSBOURNE
29 авг 2022 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке»
27 авг 2022 :
|
OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошадью
22 авг 2022 :
|
OZZY OSBOURNE заявил, что JIMMY PAGE проигнорировал его просьбу
12 авг 2022 :
|
OZZY OSBOURNE собрался за шесть дней
25 июл 2022 :
|
OZZY OSBOURNE состоянии здоровья
22 июл 2022 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE feat. TONY IOMMI
18 июл 2022 :
|
CARRIE UNDERWOOD исполняет OZZY OSBOURNE
13 июл 2022 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE продают дом
6 июл 2022 :
|
ZAKK WYLDE — о записи нового альбома OZZY OSBOURNE: «Это было круто»
29 июн 2022 :
|
OZZY OSBOURNE заявил, что создание нового альбома отвлекло его от проблем
25 июн 2022 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE
22 июн 2022 :
|
Тизер нового сингла OZZY OSBOURNE
16 июн 2022 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я дома!»
15 июн 2022 :
|
OZZY OSBOURNE выписали из больницы
15 июн 2022 :
|
OZZY OSBOURNE на пути к восстановлению
10 июн 2022 :
|
OZZY OSBOURNE сделают операцию в понедельник
28 май 2022 :
|
Вокалист FOZZY — о сравнении с OZZY
24 май 2022 :
|
OZZY OSBOURNE: «Для своих лет я неплохо справляюсь!»
18 май 2022 :
|
Вокалист WARRANT — о работе с OZZY OSBOURNE
17 май 2022 :
|
Новый альбом OZZY OSBOURNE выйдет осенью
15 май 2022 :
|
Режиссёр фильма о Рэнди Роадсе: «Семьи OSBOURNE и RHOADS никак не помогли в работе»
5 май 2022 :
|
SHARON OSBOURNE под капельницей
4 май 2022 :
|
SHARON OSBOURNE подцепила К...Д!
4 май 2022 :
|
OZZY OSBOURNE в порядке
28 апр 2022 :
|
У OZZY OSBOURNE COVID-19
28 апр 2022 :
|
SHARON OSBOURNE: «Я была похожа на циклопа»
25 апр 2022 :
|
Реабилитационное крыло OZZY OSBOURNE
22 апр 2022 :
|
Дочка OZZY OSBOURNE выпустила новое видео
22 апр 2022 :
|
Документальный фильм о Рэнди Роадсе выйдет весной
16 апр 2022 :
|
Альбом OZZY OSBOURNE выйдет на виниле
11 апр 2022 :
|
OZZY OSBOURNE завершил работу над альбомом
9 апр 2022 :
|
ZAKK WYLDE: «Я в шоке от того, с кем играл на новом альбоме OZZY OSBOURNE»
1 апр 2022 :
|
MIKE MCCREADY и JOSH HOMME на новом альбоме OZZY OSBOURNE
30 мар 2022 :
|
Джин OZZY OSBOURNE доступен в Европе
17 мар 2022 :
|
SHARON OSBOURNE расскажет об OZZY
11 мар 2022 :
|
OZZY OSBOURNE в новом видео YUNGBLUD
9 мар 2022 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE переезжают в Великобританию из-за высоких налогов
4 фев 2022 :
|
STEVE STEVENS и THE STRING REVOLUTION исполняют хит OZZY OSBOURNE
26 янв 2022 :
|
PHIL VARONE — о прослушивании у OZZY OSBOURNE
12 янв 2022 :
|
SHARON OSBOURNE — о криптомышах мужа
9 янв 2022 :
|
ZAKK WYLDE: «Кто б мне в 15 лет сказал, что я буду играть на одной пластинке с OZZY, IOMMI и CLAPTON'ом»
4 янв 2022 :
|
Tony Iommi доволен сотрудничеством с OZZY OSBOURNE
29 дек 2021 :
|
Гитарист OZZY OSBOURNE: «"I Don't Want To Change The World" начиналась как прикол, а потом взяла Грэмми»
29 дек 2021 :
|
Криптомыши от OZZY OSBOURNE
22 дек 2021 :
|
Пальтишко от OZZY OSBOURNE не желаете?
8 дек 2021 :
|
ZAKK WYLDE: «Играть с OZZY — это как быть в крутой кавер-команде»
1 дек 2021 :
|
ZAKK WYLDE считает, что OZZY OSBOURNE мог бы стать стендап-комиком
27 ноя 2021 :
|
TONY IOMMI написал песню для нового альбома OZZY
24 ноя 2021 :
|
Тур OZZY OSBOURNE и JUDAS PRIEST перенесен на 2023
18 ноя 2021 :
|
ZAKK WYLDE — о появлении на новом альбоме OZZY OSBOURNE
17 ноя 2021 :
|
OZZY OSBOURNE рад появлению на альбоме басиста METALLICA
5 ноя 2021 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE
5 ноя 2021 :
|
Новый альбом OZZY OSBOURNE выйдет в начале года
1 ноя 2021 :
|
ZAKK WYLDE сыграл на всех песнях на новом альбоме OZZY OSBOURNE?
1 ноя 2021 :
|
Как Рэнди Роадса ввели в ЗСРнР
29 окт 2021 :
|
OZZY OSBOURNE и LEMMY KILMISTER в новом видео
28 окт 2021 :
|
Юбилейная версия альбома OZZY OSBOURNE выйдет осенью
22 окт 2021 :
|
SONY PICTURES и POLYGRAM ENTERTAINMENT займутся байопиком OZZY и SHARON OSBOURNE
22 окт 2021 :
|
ZAKK WYLDE: «Для меня честь сыграть на новом альбоме OZZY»
18 окт 2021 :
|
Альбом OZZY OSBOURNE вышел с бонусами
14 окт 2021 :
|
Andrew Watt травит байки об OZZY
13 окт 2021 :
|
OZZY OSBOURNE: «Новый альбом похож по звучанию на "Ordinary Man"»
4 окт 2021 :
|
JEFF BECK, ERIC CLAPTON, TONY IOMMI и ZAKK WYLDE на новом альбоме OZZY OSBOURNE
4 окт 2021 :
|
Винил от OZZY OSBOURNE выйдет зимой
29 сен 2021 :
|
OZZY OSBOURNE получил золото
18 сен 2021 :
|
OZZY OSBOURNE будет лечиться
14 сен 2021 :
|
Дуэт OZZY OSBOURNE и Лемми
27 авг 2021 :
|
Специальный комплект OZZY OSBOURNE
18 авг 2021 :
|
Бывший басист OZZY OSBOURNE: «Возвращаться назад не хотел»
6 авг 2021 :
|
BOB DAISLEY — о замене его партий на двух альбомах OZZY: «Это выглядело жалко»
30 июл 2021 :
|
Винил от OZZY OSBOURNE
2 июл 2021 :
|
Новая фигурка OZZY OSBOURNE
2 июл 2021 :
|
Пазлы от OZZY OSBOURNE
24 май 2021 :
|
Барабанщик BLACK SABBATH — о замене оригинального
24 май 2021 :
|
OZZY OSBOURNE отдал дань уважения Рэнди Роадсу
21 май 2021 :
|
Бывший басист OZZY OSBOURNE: «Я не судился с ним!»
21 май 2021 :
|
Украденная гитара и усилитель гитариста OZZY OSBOURNE вернулись в семью
19 май 2021 :
|
У OZZY OSBOURNE'а уже 13 или 14 «сильных песен»
15 май 2021 :
|
TOMMY CLUFETOS: «Уйти от Rob'a к OZZY было непросто»
14 май 2021 :
|
OZZY OSBOURNE рад, что Рэнди Роадса введут в Зал славы рок-н-ролла
14 май 2021 :
|
OZZY написал вступление, а Tom Morello эпилог для новой книги о Рэнди Роадсе
1 май 2021 :
|
ZAKK WYLDE не участвовал в новом альбоме OZZY OSBOURNE
29 апр 2021 :
|
У OZZY OSBOURNE есть 15
19 апр 2021 :
|
Гитарист TESTAMENT — о том, как пробовался в группу OZZY OSBOURNE
13 апр 2021 :
|
GEORGE LYNCH трижды пробовался в группу OZZY OSBOURNE'a
7 апр 2021 :
|
OZZY OSBOURNE в "WWE Hall Of Fame": видео
7 апр 2021 :
|
OZZY OSBOURNE в "WWE Hall Of Fame"
20 мар 2021 :
|
ROBERT MASON, IRA BLACK, CHUCK WRIGHT и JOHNNY KELLY исполняют OZZY OSBOURNE
12 фев 2021 :
|
OZZY OSBOURNE привился
12 фев 2021 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE
10 фев 2021 :
|
OZZY OSBOURNE — о вакцине от COVID-19
2 фев 2021 :
|
OZZY OSBOURNE, MEGADETH, DREAM THEATER в "Dark Nights: Death Metal - Band Edition".
20 янв 2021 :
|
Басист OZZY OSBOURNE будет работать на лейбле
6 янв 2021 :
|
SHARON OSBOURNE: «Я очень быстро устаю»
24 дек 2020 :
|
SHARON OSBOURNE дома
18 дек 2020 :
|
Новый альбом OZZY OSBOURNE готов. На ½
15 дек 2020 :
|
У жены OZZY OSBOURNE COVID-19
9 дек 2020 :
|
OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST в 2020
29 ноя 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «Если я подхвачу COVID-19, мне кранты»
26 ноя 2020 :
|
OZZY OSBOURNE использует пневматику
23 ноя 2020 :
|
SHARON OSBOURNE ушла на карантин
21 ноя 2020 :
|
Гитарист URIAH HEEP критикует SHARON OSBOURNE за удаление оригинальных партий барабанов и баса с двух альбомов OZZY
13 ноя 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «За последние 18 месяцев я сблизился с TONY IOMMI сильнее, чем когда-либо»
29 окт 2020 :
|
SHARON OSBOURNE заявила, что они с OZZY стали жертвами мошенничества с кредитными картами
16 окт 2020 :
|
OZZY OSBOURNE вернётся на сцену в 2022 году
14 окт 2020 :
|
MASTODON, DARKEST HOUR, BARONESS, KVELERTAK исполняют OZZY OSBOURNE
10 окт 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «COVID-19 реален, это не заговор»
7 окт 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «Не хочу проснуться с набором ё...х рогов от новой вакцины»
28 сен 2020 :
|
OZZY OSBOURNE начал работу над новым альбомом
27 сен 2020 :
|
Внучки OZZY OSBOURNE заразились коронавирусом
24 сен 2020 :
|
У внучки OZZY OSBOURNE обнаружен COVID-19
21 сен 2020 :
|
Дочь OZZY OSBOURNE выпустит альбом
20 сен 2020 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE
20 сен 2020 :
|
OZZY OSBOURNE почтил память Ли Керслейка
18 сен 2020 :
|
OZZY OSBOURNE о "Suicide Solution": «Люди совершенно не так всё поняли!»
16 сен 2020 :
|
Выходит расширенная версия альбома OZZY OSBOURNE
14 сен 2020 :
|
OZZY OSBOURNE больше не хочет выступать с BLACK SABBATH
11 сен 2020 :
|
Новая фигурка OZZY OSBOURNE'а
10 сен 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я еще не закончил»
8 сен 2020 :
|
JACK OSBOURNE хвалит биографию отца
1 сен 2020 :
|
JACK OSBOURNE раскритиковал таблоид за публикацию фотографий OZZY
31 авг 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «Уйду на пенсию, когда услышу звук гвоздя, входящего в гроб»
30 авг 2020 :
|
Бывшие музыканты MACHINE HEAD MACHINE HEAD, DREAM THEATER, QUIET RIOT исполняют OZZY OSBOURNE
28 авг 2020 :
|
OZZY OSBOURNE снова критикует Дональда Трампа: «Если Президент что-то говорит, я делаю наоборот»
27 авг 2020 :
|
10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию OZZY OSBOURNE
27 авг 2020 :
|
Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE
27 авг 2020 :
|
OZZY OSBOURNE против татуировок на лице
23 авг 2020 :
|
OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на коронавирус: «Этот парень ведёт себя как дурак»
28 июл 2020 :
|
Биографию OZZY OSBOURNE покажут осенью
27 июл 2020 :
|
Новая песня дочки OZZY OSBOURNE
22 июл 2020 :
|
OZZY OSBOURNE работает над новым альбомом
8 июл 2020 :
|
OZZY OSBOURNE For President!
23 июн 2020 :
|
OZZY OSBOURNE — о своём восстановлении
22 июн 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «Мне повезло больше, чем Бону Скотту
21 июн 2020 :
|
NUNO BETTENCOURT — о том, как отказался от предложения присоединиться к группе OZZY OSBOURNE: «Глупая ошибка»
10 июн 2020 :
|
Сын OZZY OSBOURNE: «Папа скучает»
9 июн 2020 :
|
Басист OZZY OSBOURNE'а не переживает из-за того, что не работал над альбомом "Ordinary Man"
26 май 2020 :
|
OZZY OSBOURNE сказал, что создание нового альбома вытащило его из состояния безысходности
25 май 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «"Ordinary Man" — мой первый трезвый альбом»
23 май 2020 :
|
OZZY OSBOURNE : «Думал, что Sharon меня бросит, когда узнает, какой я»
21 май 2020 :
|
Сын OZZY OSBOURNE: «Отцу было тяжело смириться с диагнозом»
19 май 2020 :
|
OZZY OSBOURNE все оставит детям
7 май 2020 :
|
Фильм об OZZY и SHARON OSBOURNE в работе
2 май 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я не планировал» записывать новый альбом
29 апр 2020 :
|
Кто может считаться «рок-звездой»? Отвечает SHARON OSBOURNE
19 апр 2020 :
|
OZZY OSBOURNE пожертвует часть средств в Keep Memory Alive
18 апр 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я, должно быть, самый счастливый человек в мире»
16 апр 2020 :
|
OZZY OSBOURNE пожертвует часть средств в фонд Майкла Джей Фокса
14 апр 2020 :
|
SHARON OSBOURNE: «OZZY поедет в Швейцарию, но позже»
8 апр 2020 :
|
OZZY OSBOURNE демонстрирует прогресс
2 апр 2020 :
|
OZZY OSBOURNE отменил визит в Швейцарию
30 мар 2020 :
|
OZZY OSBOURNE практикует самоизоляцию
24 мар 2020 :
|
Stay Home For OZZY OSBOURNE
18 мар 2020 :
|
У продюсера OZZY OSBOURNE коронавирус
15 мар 2020 :
|
Сын OZZY OSBOURNE раскритиковал людей, скупающих туалетную бумагу из-за коронавируса: «Хроническая диарея — не симптом коронавируса»
10 мар 2020 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE
8 мар 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «Хочу вернуться!»
6 мар 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «Думаю, что меня запомнят как того, кто откусил голову летучей мыши»
6 мар 2020 :
|
OZZY OSBOURNE не появится на фестивале SXSW
4 мар 2020 :
|
Альбом OZZY OSBOURNE штурмует чарты
3 мар 2020 :
|
Новый альбом OZZY OSBOURNE вышел на кассетах
1 мар 2020 :
|
Сыграй в игру от OZZY OSBOURNE
28 фев 2020 :
|
MIKE PORTNOY хвалит новую работу OZZY
25 фев 2020 :
|
OZZY OSBOURNE планирует новую пластинку
25 фев 2020 :
|
Новый альбом OZZY OSBOURNE покоряет британские чарты
24 фев 2020 :
|
OZZY OSBOURNE об отмене тура: «Я отправлюсь в тур тогда, когда буду готов, а я ещё не готов»
22 фев 2020 :
|
Гитарист TESTAMENT о кратковременном пребывании в группе OZZY
21 фев 2020 :
|
Новый альбом OZZY OSBOURNE доступен для прослушивания
21 фев 2020 :
|
SHARON OSBOURNE об отмене тура OZZY: «Фанаты за нас»
21 фев 2020 :
|
Новая песня OZZY OSBOURNE
21 фев 2020 :
|
OZZY OSBOURNE играет в "What's In The Box"
20 фев 2020 :
|
Трек-лист нового альбома OZZY OSBOURNE
18 фев 2020 :
|
OZZY OSBOURNE отменяет североамериканские выступления в рамках тура "No More Tours 2" в 2020 году
13 фев 2020 :
|
Рэнди Роадс о LEE KERSLAKE: «Мы заполучили охренительного ударника!»
5 фев 2020 :
|
LITA FORD: «Удивительно, что OZZY OSBOURNE столько протянул»
1 фев 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я думал о смерти, но меня это не волнует»
31 янв 2020 :
|
OZZY OSBOURNE заступился за котиков
30 янв 2020 :
|
POST MALONE: «Я понятия не имел о состоянии здоровья OZZY OSBOURNE»
28 янв 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «Прошлый год был для меня тем ещё адом!»
27 янв 2020 :
|
OZZY OSBOURNE появился на Грэмми
24 янв 2020 :
|
CHAD SMITH заявил, что дуэт OZZY и Elton'a John'a «охренительно хорош»
24 янв 2020 :
|
ZAKK WYLDE поддержал OZZY OSBOURNE
23 янв 2020 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE будут на Грэмми
21 янв 2020 :
|
У OZZY болезнь Паркинсона
17 янв 2020 :
|
Трейлер к документальному фильму об OZZY OSBOURNE
17 янв 2020 :
|
SHARON OSBOURNE: «Я не могу слушать песню с Elton'ом, я плачу»
13 янв 2020 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE ищут свой «дом мечты»
10 янв 2020 :
|
Новая песня OZZY OSBOURNE с участием Элтона Джона
8 янв 2020 :
|
OZZY OSBOURNE и ELTON JOHN работают над новой песней
7 янв 2020 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE
3 янв 2020 :
|
Дочь OZZY OSBOURNE отрицает, что её отец на «смертном одре»
21 дек 2019 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE впервые за сорок лет проведут Рождество раздельно
19 дек 2019 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE
14 дек 2019 :
|
OZZY OSBOURNE вновь первый
13 дек 2019 :
|
Награда за украденные вещи Рэнди Роадса от OZZY OSBOURNE всё ещё в силе
12 дек 2019 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я еще не выпустил своего Сержанта»
4 дек 2019 :
|
OZZY OSBOURNE: «ZAKK WYLDE — один из моих самых близких друзей»
3 дек 2019 :
|
Музыка для нового альбома OZZY OSBOURNE была написана за 4 дня
27 ноя 2019 :
|
SHARON OSBOURNE заявила, что OZZY и POST MALONE «порвали всех» своим выступлением на AMERICAN MUSIC AWARDS
26 ноя 2019 :
|
Видео выступления OZZY OSBOURNE, POST MALONE и TRAVIS SCOTT на AMA
26 ноя 2019 :
|
Осборны возвращаются?
25 ноя 2019 :
|
Басиста OZZY OSBOURNE наградили за спасение котиков
24 ноя 2019 :
|
Автомат от OZZY OSBOURNE
22 ноя 2019 :
|
SLASH в новом треке OZZY OSBOURNE
22 ноя 2019 :
|
OZZY OSBOURNE присоединился на сцене POST MALONE
18 ноя 2019 :
|
OZZY OSBOURNE присоединится к POST MALONE
18 ноя 2019 :
|
SHARON OSBOURNE: «OZZY наряжался для меня»
15 ноя 2019 :
|
В североамериканском туре к OZZY OSBOURNE присоединится MARILYN MANSON
11 ноя 2019 :
|
Новые даты нового прощального тура OZZY OSBOURNE
8 ноя 2019 :
|
Новая песня OZZY OSBOURNE
1 ноя 2019 :
|
OZZY OSBOURNE: «Полгода после падения я думал, что умираю»
29 окт 2019 :
|
SHARON: «Новый альбом OZZY выйдет зимой»
15 окт 2019 :
|
SHARON OSBOURNE: OZZY «не может дождаться момента, когда получит одобрение от врача», чтобы вернуться к гастролям
10 окт 2019 :
|
SHARON OSBOURNE раскритиковала сообщения о том, что OZZY на «сумасшедшем поезде» движется к «преждевременной смерти»: «OZZY никуда не денется»
9 окт 2019 :
|
OZZY OSBOURNE вновь отменил европейский тур
26 сен 2019 :
|
OZZY OSBOURNE'у понравилась песня POST MALONE с первого раза
23 сен 2019 :
|
По словам дочери OZZY, он скоро вернётся на сцену
21 сен 2019 :
|
Рассказ о содержимом бокс-сета OZZY OSBOURNE
18 сен 2019 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я записал альбом за четыре недели»
10 сен 2019 :
|
LEE KERSLAKE полон сил
2 сен 2019 :
|
OZZY OSBOURNE появится на альбоме рэпера POST MALONE
28 авг 2019 :
|
OZZY OSBOURNE: «Этот год был один из самых сложных в моей жизни»
26 авг 2019 :
|
OZZY OSBOURNE о самом нелюбимом сольнике
26 авг 2019 :
|
Виниловый бокс-сет OZZY OSBOURNE выйдет осенью
14 авг 2019 :
|
STEVE STEVENS о песне с OZZY
11 авг 2019 :
|
Результаты исследования ДНК показали, что OZZY OSBOURNE является генетическим мутантом
20 июл 2019 :
|
BOB DAISLEY отреагировал на обвинения SHARON OSBOURNE, назвавшей его «унылым старым хреном»: «Фанаты знают истинную правду»
18 июл 2019 :
|
SHARON OSBOURNE назвала BOB'а DAISLEY «унылым старым хреном», который «никак не может смириться с тем фактом, что его уволили из группы OZZY»
15 июл 2019 :
|
SHARON OSBOURNE о Грэмми: «Да пошли вы! Я не окажу вам чести принимать OZZY на вашей долбаной церемонии»
4 июл 2019 :
|
SHARON OSBOURNE: «Мой приоритет номер один — забота о моём муже»
3 июн 2019 :
|
SHARON OSBOURNE сменит лицо
26 май 2019 :
|
OZZY OSBOURNE использует масло каннабидиола (CBD) для обезболивания после падения
7 май 2019 :
|
OZZY OSBOURNE «гораздо лучше»
27 апр 2019 :
|
Названа причина травм, из-за которых OZZY OSBOURNE отменил тур
24 апр 2019 :
|
OZZY OSBOURNE идёт на поправку
23 апр 2019 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я так горжусь тем, что сделал в своей жизни»
12 апр 2019 :
|
OZZY OSBOURNE повредил металлические стержни, установленные в его грудную клетку после аварии на квадроцикле
10 апр 2019 :
|
3D-винил OZZY OSBOURNE выйдет осенью
5 апр 2019 :
|
OZZY OSBOURNE отменил все даты тура 2019 года
31 мар 2019 :
|
SHARON OSBOURNE однажды предложила звезде «Друзей» секс втроём с OZZY
29 мар 2019 :
|
Запущена кампания о присвоении звания рыцаря OZZY OSBOURNE'у
20 мар 2019 :
|
OZZY OSBOURNE почтил память Берни Торме
14 мар 2019 :
|
OZZY OSBOURNE «вернулся к обычным делам»
20 фев 2019 :
|
OZZY OSBOURNE отменил концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии
16 фев 2019 :
|
Бывший гитарист OZZY OSBOURNE на искусственной вентиляции лёгких
14 фев 2019 :
|
Бывший гитарист OZZY OSBOURNE попал в отделение интенсивной терапии
13 фев 2019 :
|
OZZY OSBOURNE может дышать самостоятельно
11 фев 2019 :
|
Дебютный альбом OZZY OSBOURNE в пятый раз получил платиновый статус
10 фев 2019 :
|
OZZY OSBOURNE переведён в отделение интенсивной терапии: «Худшее уже позади»
8 фев 2019 :
|
OZZY OSBOURNE'у стало лучше
7 фев 2019 :
|
OZZY OSBOURNE госпитализирован после осложнений из-за гриппа
5 фев 2019 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я не ухожу, я просто не буду колесить по миру»
30 янв 2019 :
|
OZZY OSBOURNE перенес тур на осень
30 янв 2019 :
|
Байопик о SHARON и OZZY OSBOURNE будет не о сексе, наркотиках и рок-н-ролле
28 янв 2019 :
|
OZZY OSBOURNE пропустит четыре концерта из-за простуды
24 янв 2019 :
|
LEE KERSLAKE в Hall Of Heavy Metal History
21 янв 2019 :
|
OZZY OSBOURNE отмечает годовщину инцидента с летучей мышью
20 янв 2019 :
|
LEE KERSLAKE получил от OZZY OSBOURNE платину
28 дек 2018 :
|
JAKE E. LEE заявил, что сыграл бы с OZZY OSBOURNE снова
27 дек 2018 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я никогда не остановлюсь»
21 дек 2018 :
|
У SHARON и OZZY OSBOURNE одинаковые пароли
20 дек 2018 :
|
OZZY OSBOURNE об OZZFEST'e в Новый год: «Хочу дать фанатам лучшее!»
17 дек 2018 :
|
BOB DAISLEY о гитаристах OZZY OSBOURNE: «Ozzy никогда не хотел заменять Рэнди Роадса Гэри Муром»
28 ноя 2018 :
|
OZZY OSBOURNE: «Без Tony мы так бы и сидели на репточке с пальцем в заднице и спрашивали: "Ну а дальше-то что?"»
27 ноя 2018 :
|
OZZY OSBOURNE: «Брекзит? Что за брекзит?»
6 ноя 2018 :
|
SHARON OSBOURNE об OZZY: «Я не доверяю ему до такой степени, что могу его бросить»
2 ноя 2018 :
|
OZZY OSBOURNE полон сил
23 окт 2018 :
|
OZZY OSBOURNE подцепил cтафилококк
7 окт 2018 :
|
OZZY OSBOURNE был прооперирован
27 сен 2018 :
|
SHARON OSBOURNE об ответе AEG
25 сен 2018 :
|
OZZY OSBOURNE отозвал иск к AEG
13 сен 2018 :
|
OZZY OSBOURNE: «Тур называется "No More Tours" а не "No More Tours Ever"»
6 сен 2018 :
|
Выиграй шоу с OZZY OSBOURNE
4 сен 2018 :
|
OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST
1 сен 2018 :
|
OZZY OSBOURNE открыл североамериканскую часть тура
31 авг 2018 :
|
У OZZY OSBOURNE есть идеи для нового альбома
6 авг 2018 :
|
OZZY OSBOURNE выиграл первый раунд суда против AEG
25 июл 2018 :
|
OZZY OSBOURNE купил грузовик льда
10 июл 2018 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE в Израиле
4 июл 2018 :
|
Адвокаты OZZY OSBOURNE ответили на предложение AEG
15 июн 2018 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE
11 май 2018 :
|
SHARON OSBOURNE не смогла попасть в Мексику
29 апр 2018 :
|
OZZY OSBOURNE открыл прощальный тур
26 мар 2018 :
|
Николай Басков обвинил OZZY в плагиате
26 мар 2018 :
|
AEG ответили на иск OZZY OSBOURNE
26 мар 2018 :
|
OZZY OSBOURNE подаёт в суд на промоутеров
2 мар 2018 :
|
OZZY OSBOURNE и ZAKK WYDLE помогли пострадавшему от воров
19 фев 2018 :
|
OZZY OSBOURNE не собирается играть целиком "Blizzard Of Ozz"
13 фев 2018 :
|
OZZY OSBOURNE заявил, что «был бы не прочь записать» новый сольный альбом
7 фев 2018 :
|
OZZY OSBOURNE: «Никуда я не ухожу!»
23 янв 2018 :
|
GUS G.: «Люди хотят видеть ZAKK'a с OZZY»
19 янв 2018 :
|
Встреться с OZZY OSBOURNE за £1700
18 дек 2017 :
|
OZZY OSBOURNE выступил вместе с ROYAL MACHINES
6 ноя 2017 :
|
OZZY OSBOURNE объявил о прощальном туре
1 ноя 2017 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я трезв уже пять лет»
20 окт 2017 :
|
У OZZY OSBOURNE уже есть порядка семи новых песен
8 сен 2017 :
|
OZZY OSBOURNE о Zakk'e
6 сен 2017 :
|
SHARON OSBOURNE: «OZZY спал даже с поваром!»
29 авг 2017 :
|
Видео полного выступления OZZY OSBOURNE
23 авг 2017 :
|
OZZY OSBOURNE выступил в солнечное затмение
21 авг 2017 :
|
BOB DAISLEY о роялти от OZZY OSBOURNE
8 авг 2017 :
|
OZZY OSBOURNE: «Не думал, что застану конец записей»
25 июл 2017 :
|
Вино от OZZY OSBOURNE
18 июл 2017 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE
16 июл 2017 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE
29 июн 2017 :
|
ZAKK WYLDE готов к записи с OZZY OSBOURNE
28 июн 2017 :
|
Десятка лучших металл альбомов от OZZY OSBOURNE
5 июн 2017 :
|
ZAKK WYLDE о возвращении в состав OZZY OSBOURNE: "Не виноват я, он сам пришёл!"
5 май 2017 :
|
В иске BOB'a DAISLEY к OZZY OSBOURNE отказано
29 апр 2017 :
|
OZZY OSBOURNE и ZAKK WYLDE снова вместе
20 мар 2017 :
|
RUDY SARZO, SCOTTI HILL, BRIAN TICHY исполняют OZZY OSBOURNE
1 фев 2017 :
|
GUS G.: «Я не тот, кого нужно спрашивать о делах OZZY»
31 янв 2017 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я не секс-наркоман»
9 янв 2017 :
|
Книга KELLY OSBOURNE выйдет весной
7 ноя 2016 :
|
OZZY OSBOURNE за легализацию марихуаны
4 ноя 2016 :
|
OZZY OSBOURNE работает со Steve'ом Stevens'ом
31 окт 2016 :
|
OZZY OSBOURNE: «Хочу, чтобы на моих похоронах играли песни THE BEATLES»
22 окт 2016 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE выставили дом на продажу
21 окт 2016 :
|
JACK OSBOURNE: «OZZY и SHARON в порядке»
14 окт 2016 :
|
BLASKO о новом альбоме OZZY
10 окт 2016 :
|
OZZY OSBOURNE подавился таблеткой
4 окт 2016 :
|
Иск бывшей любовницы OZZY к его дочке отозван
29 сен 2016 :
|
SHARON OSBOURNE и OZZY уладили взаимоотношения
16 сен 2016 :
|
Семья OSBOURNE выкупила памятные вещи BLACK SABBATH
31 авг 2016 :
|
OZZY OSBOURNE не хочет записывать кантри-альбом
30 авг 2016 :
|
SHARON OSBOURNE о Трампе
29 авг 2016 :
|
SHARON OSBOURNE: «OZZY изменял мне с пятью женщинами в пяти странах»
29 авг 2016 :
|
OZZY OSBOURNE о планах
29 авг 2016 :
|
JEFF LOOMIS мог играть с OZZY OSBOURNE
25 авг 2016 :
|
ADAM WAKEMAN: «OZZY хочет записать еще альбом»
22 авг 2016 :
|
BOB DAISLEY об иске к OZZY OSBOURNE
10 авг 2016 :
|
OZZY OSBOURNE ответил BOB'y DAISLEY
10 авг 2016 :
|
BOB DAISLEY подал в суд на OZZY OSBOURNE
4 авг 2016 :
|
JACK OSBOURNE про OZZY
4 авг 2016 :
|
Любовница OZZY OSBOURNE подала в суд на его дочь
4 авг 2016 :
|
Бывшая любовница OZZY OSBOURNE о романе
1 авг 2016 :
|
SHARON OSBOURNE сказала, что OZZY — «грязный кобель, который по полной заплатит за свои проступки»
29 июл 2016 :
|
OZZY OSBOURNE записывает голос для мультфильма
26 июл 2016 :
|
Видео первого эпизода исторического шоу OZZY и JACK OSBOURNE
26 июл 2016 :
|
OZZY OSBOURNE о браке с Sharon
21 июл 2016 :
|
Трейлер к новому телешоу OZZY OSBOURNE
20 июл 2016 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE были замечены вдвоём в Лос-Анджелесе
19 июл 2016 :
|
Трейлер к новому телешоу OZZY OSBOURNE
12 июл 2016 :
|
OZZY OSBOURNE посетил встречу анонимных алкоголиков
12 июл 2016 :
|
SHARON OSBOURNE: «Буду ли я доверять OZZY? Не знаю»
19 июн 2016 :
|
Трейлер к новому телешоу OZZY OSBOURNE
15 июн 2016 :
|
Трейлер к новому телешоу OZZY OSBOURNE
14 июн 2016 :
|
Самый большой страх OZZY OSBOURNE
12 июн 2016 :
|
Трейлер к новому телешоу OZZY OSBOURNE
9 июн 2016 :
|
OZZY OSBOURNE отвергает обвинения в том, что его разрыв отношений с женой был пиар-ходом
29 май 2016 :
|
OZZY OSBOURNE навестил больных детей
26 май 2016 :
|
OZZY OSBOURNE запустил именной трамвай
25 май 2016 :
|
Дочь OZZY OSBOURNE'а опубликовала номер телефона предполагаемой пассии отца
23 май 2016 :
|
OZZY OSBOURNE - человек и трамвай
21 май 2016 :
|
OZZY OSBOURNE "из кожи вон лезет" в попытке вернуться в семью
18 май 2016 :
|
SHARON OSBOURNE отправила OZZY лечиться от сексуальной зависимости
17 май 2016 :
|
OZZY OSBOURNE расскажет телезрителям о мировой истории
13 май 2016 :
|
SHARON OSBOURNE заверила, что OZZY уйдет на покой в течение трёх лет
13 май 2016 :
|
SHARON OSBOURNE хочет отправить мужа в прощальный сольный тур
13 май 2016 :
|
SHARON и OZZY OSBOURNE впервые появились вместе после разрыва
11 май 2016 :
|
OZZY OSBOURNE'a сдал частный сыщик
11 май 2016 :
|
SHARON OSBOURNE подтвердила разрыв с OZZY
10 май 2016 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я трезв! Не верьте никому!»
9 май 2016 :
|
OZZY OSBOURNE пропал после скандала с женой
8 май 2016 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE расстаются
29 апр 2016 :
|
OZZY OSBOURNE встретился с юной металлисткой
18 мар 2016 :
|
Колыбельные от OZZY OSBOURNE
14 мар 2016 :
|
Редкое видео OZZY OSBOURNE
9 мар 2016 :
|
SHARON OSBOURNE поймала OZZY с нянями
15 дек 2015 :
|
Рождественский свитер от OZZY OSBOURNE
26 ноя 2015 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE
9 ноя 2015 :
|
OZZY OSBOURNE вернулся в Аламо, где был арестован за обгаженный памятник
2 ноя 2015 :
|
TOM MORELLO, SLASH, GEEZER BUTLER выступили с OZZY OSBOURNE
24 окт 2015 :
|
OZZY OSBOURNE в песне BILLY MORRISON
7 окт 2015 :
|
BILLY MORRISON: «OZZY хотел спеть балладу — через полчаса я её сделал»
1 окт 2015 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE
31 авг 2015 :
|
OZZY OSBOURNE работает над «особенным релизом»
26 авг 2015 :
|
OZZY OSBOURNE, DAVE NAVARRO на новом альбоме BILLY MORRISON'а
26 авг 2015 :
|
GUS G.: «Не ждите много нового от OZZY»
10 авг 2015 :
|
OZZY OSBOURNE в Ghostbusters?
22 июн 2015 :
|
OZZY OSBOURNE вновь стал дедушкой
5 июн 2015 :
|
OZZY OSBOURNE опроверг информацию о покупке дома
3 июн 2015 :
|
OZZY OSBOURNE потратил более 10 миллионов на новый дом
26 май 2015 :
|
SHARON OSBOURNE: «LARS'y иногда стоило бы захлопнуть варежку, но мы любим его»
21 май 2015 :
|
MIKE BORDIN о перезаписи ударных партий на первых альбомах OZZY OSBOURNE
1 май 2015 :
|
Видео полного выступления OZZY OSBOURNE
29 апр 2015 :
|
"The Osbournes" не вернутся в эфир
17 апр 2015 :
|
OZZY OSBOURNE ответил BILL'y WARD'y
2 апр 2015 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE продают два дома
27 мар 2015 :
|
OZZY OSBOURNE перенесёт операцию в мае
18 мар 2015 :
|
Комикс про OZZY OSBOURNE'а
5 мар 2015 :
|
Новое видео дочки OZZY OSBOURNE
9 фев 2015 :
|
Летучие мыши мстят OZZY OSBOURNE
22 янв 2015 :
|
SHARON OSBOURNE очень стыдно за её дурные слова о U2
14 янв 2015 :
|
OZZY OSBOURNE откроет интерактивное шоу в Лас-Вегасе
15 дек 2014 :
|
Бывший басист OZZY OSBOURNE: "Randy не выказали должного уважения"
21 ноя 2014 :
|
OZZY OSBOURNE: «Хорошее рок-шоу лучше секса»
18 ноя 2014 :
|
Участники группы OZZY OSBOURNE обсуждают клипы MTV
17 ноя 2014 :
|
Шоу "The Osbournes" выйдет на VH1
14 ноя 2014 :
|
Рассказ о виниле OZZY OSBOURNE "Memoirs Of A Madman"
10 ноя 2014 :
|
Шоу "The Osbournes" вернётся на экраны
9 ноя 2014 :
|
OZZY OSBOURNE не сочиняет "мрачную музыку" для своего нового сольника
27 окт 2014 :
|
OZZY OSBOURNE не понимает политиков
20 окт 2014 :
|
OZZY OSBOURNE сказал, что написал в соавторстве три песни для своего следующего сольного альбома
16 окт 2014 :
|
OZZY OSBOURNE: "Мне нравится быть трезвым!"
14 окт 2014 :
|
OZZY OSBOURNE получит 'Global Icon Award'
10 окт 2014 :
|
OZZY OSBOURNE о поступке U2
25 сен 2014 :
|
Трейлер нового релиза OZZY OSBOURNE
20 сен 2014 :
|
SHARON OSBOURNE: «U2? Да иди в ж..., U2!»
4 сен 2014 :
|
OZZY OSBOURNE 'Hell Gate' в следующем году
11 авг 2014 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE'а
4 авг 2014 :
|
Кампания по выдвижению OZZY OSBOURNEв рыцари набрала 21 000 подписей
29 июл 2014 :
|
Кавер-версия OZZY OSBOURNE от HARP TWINS
23 июл 2014 :
|
Компиляция OZZY OSBOURNE выйдет в октябре
23 июл 2014 :
|
Таинственная обложка от OZZY OSBOURNE
14 май 2014 :
|
OZZY OSBOURNE присоединился к SLASH, DAVE NAVARRO
5 май 2014 :
|
Начата кампания по выдвижению OZZY OSBOURNE'а в рыцари
29 апр 2014 :
|
OZZY OSBOURNE: «Где все новые звёзды?»
23 апр 2014 :
|
OZZY OSBOURNE возглавил список "самых неверно понимаемых вокалистов"
31 мар 2014 :
|
Пиво "OZZY" всё ещё продаётся
27 мар 2014 :
|
Представители OZZY OSBOURNE требуют прекратить выпуск пива с его логотипом
20 мар 2014 :
|
Ранее неопубликованные записи OZZY OSBOURNE и Рэнди Роадса
13 мар 2014 :
|
Особняк OZZY OSBOURNE уничтожен наводнением
24 дек 2013 :
|
OZZY OSBOURNE думал, что потерял семью из-за пристрастия к наркотикам
30 окт 2013 :
|
SHARON OSBOURNE отрицает слухи о возвращении «Семейки Оcборнов»
9 окт 2013 :
|
OZZY OSBOURNE рад встрече с Taylor Swift
22 июл 2013 :
|
OZZY об обложке ROLLING STONE: «Я бы не разместил это изображение даже на туалетной бумаге»
13 июн 2013 :
|
OZZY OSBOURNE: «Когда дело доходит до наркотиков, я как мусорная корзина»
27 май 2013 :
|
OZZY OSBOURNE «невероятно быстро восстанавливается» после алкогольно-наркотического срыва
21 май 2013 :
|
OZZY OSBOURNE в 'An Evening With Women'
24 апр 2013 :
|
SHARON OSBOURNE прокомментировала свою ссору с мужем
17 апр 2013 :
|
OZZY OSBOURNE: «Последние полтора года я пил и принимал наркотики»
15 апр 2013 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE отрицают слухи о разводе
21 мар 2013 :
|
OZZY OSBOURNE «был бы счастлив» поработать с ADELE
21 мар 2013 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE продали еще один дом
4 мар 2013 :
|
OZZY OSBOURNE выдвигают на сэра
25 фев 2013 :
|
Бывший басист OZZY OSBOURNE заканчивает работу над мемуарами
18 янв 2013 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE рассказали о пожаре в их доме
3 янв 2013 :
|
Аэропорт Бирмингема не будут называть в честь OZZY OSBOURNE
28 дек 2012 :
|
Аэропорт Бирмингема хотят назвать в честь OZZY OSBOURNE
17 июл 2012 :
|
Фрагмент нового DVD OZZY OSBOURNE
9 июл 2012 :
|
OZZY OSBOURNE назван "величайшей рок-звездой мира"
4 июл 2012 :
|
OZZY OSBOURNE & FRIENDS: съёмка выступления в Греции
27 июн 2012 :
|
OZZY OSBOURNE & FRIENDS: съёмка выступления в Вене
21 июн 2012 :
|
OZZY OSBOURNE & FRIENDS: выступление в Мангейме было отменено из-за «проблем с вокалом»
20 июн 2012 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE & FRIENDS
19 июн 2012 :
|
Комментарии OZZY и SHARON OSBOURNE по поводу диагноза "рассеянный склероз", поставленного их сыну
18 июн 2012 :
|
У сына OZZY рассеянный склероз
9 июн 2012 :
|
OZZY OSBOURNE: "Дверь для Bill'a всегда открыта"
7 июн 2012 :
|
OZZY OSBOURNE, GEEZER BUTLER, SLASH исполнили “N.I.B.”
5 июн 2012 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE & FRIENDS
3 июн 2012 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE & FRIENDS
2 июн 2012 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE & FRIENDS
30 май 2012 :
|
SLASH присоединился на сцене к OZZY OSBOURNE & FRIENDS
26 май 2012 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE & FRIENDS
24 май 2012 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE & FRIENDS
24 май 2012 :
|
OZZY OSBOURNE & FRIENDS открыли европейское турне
26 апр 2012 :
|
OZZY OSBOURNE стал дедушкой в пятый раз
20 апр 2012 :
|
Детали виниловых изданий OZZY OSBOURNE к 21 апреля
7 апр 2012 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNEпродают дом в Малибу
3 апр 2012 :
|
Виниловые релизы от OZZY OSBOURNE в апреле
9 фев 2012 :
|
OZZY OSBOURNE о болезни TONY IOMMI
9 фев 2012 :
|
OZZY OSBOURNE расскажет о болезни TONY IOMMI
6 дек 2011 :
|
Новое приложение для iPhone/Android поможет понять OZZY OSBOURNE'a
16 сен 2011 :
|
Песни OZZY OSBOURNE помогли найти пропавшего мальчика
14 сен 2011 :
|
Трибьют OZZY выйдет в следующем году
9 июл 2011 :
|
Новый "Феррари" OZZY OSBOURNE
28 июн 2011 :
|
Новая книга OZZY OSBOURNE'а выйдет в октябре
25 июн 2011 :
|
OZZY OSBOURNE вынужден отменить выступление на GRASPOP METAL MEETING
10 июн 2011 :
|
OZZY OSBOURNE открыл европейское летнее турне
1 июн 2011 :
|
OZZY OSBOURNE о реюнионе BLACK SABBATH
31 май 2011 :
|
OZZY OSBOURNE: «Следующий альбом снова задаст жару»
25 май 2011 :
|
Редкое концертное видео OZZY OSBOURNE
17 май 2011 :
|
OZZY OSBOURNE получил переиздания первых альбомов
12 май 2011 :
|
Семплы с переизданий OZZY OSBOURNE
10 май 2011 :
|
Фрагмент из нового DVD OZZY OSBOURNE
9 май 2011 :
|
Новые задолженности по налогам OZZY и SHARON OSBOURNE
2 май 2011 :
|
Трейлер к переизданиям альбомов OZZY OSBOURNE
27 апр 2011 :
|
Фрагмент нового документального фильма об OZZY
16 апр 2011 :
|
OZZY OSBOURNE выплатил задолженность по налогам
14 апр 2011 :
|
OZZY OSBOURNE получит награду KERRANG!
12 апр 2011 :
|
Сниппет из бонус-DVD OZZY OSBOURNE
5 апр 2011 :
|
OZZY OSBOURNE хочет, чтобы его похороны стали «праздником»
19 мар 2011 :
|
Переиздание OZZY OSBOURNE выйдет в мае
9 фев 2011 :
|
OZZY OSBOURNE о Гэри Муре
28 янв 2011 :
|
OZZY OSBOURNE: "Перед тем как я уйду, я хочу сделать еще один альбом SABBATH"
26 янв 2011 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE
25 янв 2011 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE
3 янв 2011 :
|
Pro-Shot с выступления OZZY OSBOURNE
28 дек 2010 :
|
OZZY OSBOURNE: «Рождество надо запретить»
23 дек 2010 :
|
OZZY OSBOURNE: «Меня уже немного тошнит от LADY GAGA»
3 дек 2010 :
|
GUS G. сообщил, что уже начал сочинять материал для нового альбома OZZY OSBOURNE
1 дек 2010 :
|
Концертный релиз от OZZY OSBOURNE
2 ноя 2010 :
|
OZZY OSBOURNE: «Если я поеду в тур с BLACK SABBATH, то GEEZER’у придётся перестать жаловаться»
25 окт 2010 :
|
OZZY OSBOURNE на летних фестивалях
7 окт 2010 :
|
OZZY OSBOURNE записал кавер-версию JOHN'a LENNON'a
29 сен 2010 :
|
Туровое издание "Scream" OZZY OSBOURNE доступно для прослушивания
23 сен 2010 :
|
В документальном фильме об OZZY примет участие сэр Пол МакКартни
16 сен 2010 :
|
OZZY OSBOURNE отменил выступление в Германии
31 авг 2010 :
|
Выход юбилейных изданий OZZY OSBOURNE отложен
27 авг 2010 :
|
OZZY OSBOURNE выпустит "Scream: Tour Edition" в октябре
24 авг 2010 :
|
Пародия на фильмы с участием OZZY OSBOURNE
24 авг 2010 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE
22 авг 2010 :
|
OZZY: "Новый альбом с BLACK SABBATH сделал бы мою жизнь совершенной"
17 авг 2010 :
|
OZZY OSBOURNE выступил в "Jimmy Kimmel Live!"
16 авг 2010 :
|
Специальное издание последнего альбома OZZY OSBOURNE
16 авг 2010 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE на Ozzfest
11 авг 2010 :
|
OZZY OSBOURNE: "Реюнион SABBATH может быть не раньше, чем через год/два"
6 авг 2010 :
|
Юбилейные издания альбомов OZZY OSBOURNE выйдут в октябре
5 авг 2010 :
|
OZZY: 'Воссоединение SABBATH очень возможно'
29 июл 2010 :
|
OZZY OSBOURNE получил слуховой аппарат
18 июл 2010 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE
13 июл 2010 :
|
Новый цифровой EP от OZZY OSBOURNE
8 июл 2010 :
|
Японский бонус с нового альбома OZZY OSBOURNE
5 июл 2010 :
|
OZZY OSBOURNE: «25 вещей, которые вы не знали обо мне»
1 июл 2010 :
|
Новый альбом OZZY OSBOURNE попал в 5 лучших в США
24 июн 2010 :
|
Продажи нового альбома OZZY OSBOURNE в половину хуже прошлого
23 июн 2010 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE
22 июн 2010 :
|
Тизер нового клипа OZZY OSBOURNE'а
18 июн 2010 :
|
Является ли ДНК OZZY OSBOURNE'а ключом к спасению от наркозависимости?
15 июн 2010 :
|
Новый альбом OZZY OSBOURNE доступен для прослушивания
10 июн 2010 :
|
OZZY утверждает, что текст песни "Crucify The Dead" — это то, что он бы сказал AXL'у ROSE' у, если бы был SLASH'ем
10 июн 2010 :
|
Новая песня OZZY OSBOURNE
8 июн 2010 :
|
OZZY OSBOURNE стал колумнистом в THE SUNDAY TIMES
7 июн 2010 :
|
OZZY OSBOURNE о выпуске нового альбома "Black Christmas"
2 июн 2010 :
|
OZZY OSBOURNE о возможном воссоединении BLACK SABBATH
28 май 2010 :
|
OZZY OSBOURNE не собирается целиком исполнять альбомы на концерте
27 май 2010 :
|
SHARON OSBOURNE о Paul'e Gray'e
26 май 2010 :
|
Превью нового клипа OZZY OSBOURNE
24 май 2010 :
|
Готовятся юбилейные издания альбомов OZZY OSBOURNE
20 май 2010 :
|
OZZY заявил, что послал слова поддержки DIO, когда тому поставили страшный диагноз
18 май 2010 :
|
OZZY OSBOURNE о смерти DIO
12 май 2010 :
|
Японское издание нового альбома OZZY OSBOURNE выйдет с бонусом
29 апр 2010 :
|
Обложка нового альбома OZZY OSBOURNE'а
15 апр 2010 :
|
Сингл OZZY OSBOURNE доступен для прослушивания
1 апр 2010 :
|
Превью новой песни OZZY OSBOURNE
29 мар 2010 :
|
Название нового альбома OZZY OSBOURNE
4 фев 2010 :
|
Фанаты помогут OZZY!
28 янв 2010 :
|
OZZY OSBOURNE сказал, что новый альбом будет «очень тяжёлым»
25 янв 2010 :
|
Новый DVD OZZY OSBOURNE'а
23 янв 2010 :
|
OZZY OSBOURNE отрицает ранее опубликованное название альбома
13 янв 2010 :
|
OZZY OSBOURNE планирует 18-месячное турне
18 дек 2009 :
|
Название нового альбома OZZY OSBOURNE
20 ноя 2009 :
|
OZZY OSBOURNE: «Встретиться с PAUL'ом MCCARTNEY было чертовски круто!»
21 окт 2009 :
|
OZZY OSBOURNE выступит вместе с METALLICA
23 сен 2009 :
|
OZZY OSBOURNE получит награду Legend Of Live
13 сен 2009 :
|
Рекламная кампания с OZZY OSBOURNE'ом была остановлена из-за обезьян
27 авг 2009 :
|
OZZY OSBOURNE рассказал о выступлении на BLIZZCON
24 авг 2009 :
|
OZZY OSBOURNE выступил на BLIZZCON
18 авг 2009 :
|
OZZY OSBOURNE выступит на BLIZZCON
26 апр 2009 :
|
Ozzfest вернется в 2010 году
1 апр 2009 :
|
OZZY: “Мне никогда раньше не приходилось иметь дела с фаст-фудом”
18 мар 2009 :
|
ZAKK WYLDE продолжит работу над альбомом OZZY OSBOURNE в апреле
25 фев 2009 :
|
У OZZY летом появится своя статуэтка
11 ноя 2008 :
|
OZZY OSBOURNE снялся в рекламе телефона
7 янв 2008 :
|
Пол Маккартни и Оззи Осборн не будут петь вместе
4 ноя 2007 :
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OZZY выпустит специальное туровое издание последнего альбома
30 сен 2007 :
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SHARON и OZZY OSBOURNE заключили "соглашение о самоубийстве"
15 авг 2007 :
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Вчера было выпущено переиздание последнего альбома OZZY OSBOURNE
4 июл 2007 :
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OZZY OSBOURNE и его пять любимых рок групп.
31 май 2007 :
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Ozzy штурмует чарты
18 май 2007 :
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OZZY OSBOURNE: видео на песню 'I Don't Wanna Stop'
12 май 2007 :
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На японской версии нового альбома OZZY OSBOURNE будет 2 бонус-трека
21 апр 2007 :
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Обложка нового альбома OZZY OSBOURNE
19 апр 2007 :
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OZZY OSBOURNE: сингл 'I Don't Wanna Stop' в сети
11 апр 2007 :
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OZZY OSBOURNE возвращается в Англию
9 апр 2007 :
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OZZY OSBOURNE выпустит новый альбом в июне
14 янв 2007 :
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OZZY OSBOURNE: Новый альбом будет в духе дебютного
13 ноя 2006 :
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CHRISTOPHER WALKEN сыграет OZZY OSBOURNE'а в фильме 'The Dirt'
24 авг 2006 :
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OZZY OSBOURNE работает над новым сольником и мюзиклом "Rasputin"
6 авг 2006 :
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OZZY OSBOURNE выпустит новую видео-антологию
31 июл 2006 :
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Новый альбом OZZY OSBOURNE в феврале?
26 май 2006 :
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Выступление OZZY OSBOURNE перед Принцем Чарльзом доступно в сети
19 окт 2005 :
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OZZY OSBOURNE: сингл "In My Life" выйдет в следующем месяце
6 окт 2005 :
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На DVD OZZY OSBOURN'a появится лидер MOTORHEAD
6 дек 2004 :
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James Hetfield и Ozzy Osbourne поделились мнением о своих самых любимых песнях
9 дек 2003 :
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JASON NEWSTED комментирует свой уход от OZZY
5 дек 2003 :
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Смена состава в группе у OZZY OSBOURNE
18 мар 2003 :
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JASONа NEWSTEDа приютили
16 июл 2002 :
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Sharon Osbourne – недавно прооперированна.
3 дек 2001 :
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Ozzy Osbourne - продал 500.000 дисков
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А вот, похоже, и ответ на вопрос, почему Меги не было на финальном шоу.
https://cbn.globo.com/google/amp/cultura/noticia/2025/07/22/andreas-kisser-fala-sobre-tocar-com-ozzy-osbourne-e-celebra-nao-existiria-sepultura-sem-black-babbath.ghtml
"Dear Ozzy, I'm gonna miss you. Not nearly as much as your incredible soulmate, Mrs. Osbourne. Thank you for everything you've done for us all."
"Не так сильно, как твоя невероятная родственная душа миссис Осборн". Или "вторая половина" можно перевести.
Я здесь вижу тонкий сарказм, типа для меня (да и для всех нас) он был кумиром и героем, а для тебя, сучка, прежде всего денежной соской.
ПС А вообще зря Рыжий подъебку эту вставил, неуместно сейчас. Можно было на потом оставить.