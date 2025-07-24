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Музыканты о смерти Оззи



CHRIS HOLMES: «Оззи часто приходил ко мне домой на барбекю, и по моим наблюдениям, когда я был рядом с Оззи, он никогда не злился. С ним было приятно находиться рядом, и у него было настоящее чувство юмора. Мне всегда было приятно находиться рядом с ним, и он был моим самым любимым исполнителем».



Mike Bordin (FAITH NO MORE): «Трудно выразить словами то влияние, которое этот человек оказал на мою жизнь, карьеру и семью. Я благодарен ему от всей души за каждый момент на этом пути... Спасибо тебе за то, что ты дал нам, то есть за все, что у тебя было».



Mötley Crüe: «Покойся с миром, Оззи Осборн. Спасибо тебе за всё, что ты сделал для музыки и для Mötley Crüe. Многое из этого случилось благодаря тебе, и тебя будет не хватать. Наши мысли с семьёй Осборнов 🖤».



Dave Mustaine: «Дорогой Оззи, я буду скучать по тебе. Но не так сильно, как твоя супруга, миссис Осборн. Спасибо тебе за всё, что ты сделал для всех нас. Увидимся на той стороне!»



Stevie Van Zandt: «Таких, как он нет — он единственный в своем роде. Однажды мы играли перед его группой и все они были максимально милыми. Где-то раз в пять лет мы с ним пересекались и он всегда здоровался».



Carnie Wilson: «Не было никого подобного @ozzyosbourne. Я помню, как Оз и Шэрон пришли на наш концерт в театр Saban. Это был первый концерт Оззи за 25 лет. Ему понравились наши гармонии, и он отлично провел время. Я никогда не забуду, как он заставлял всех целоваться в губы. Он был любящим, талантливым, веселым... отличным отцом и очень преданным Шэрон... Мое сердце разрывается от боли за нее... и за всю семью»



Nancy Wilson: «Он создал свой бренд музыки в мелодичных мажорных клавишах, привнеся свет во тьму металла. Прекрасная душа. Покойся в рок-великолепии»



Joe Walsh отметил его «как прекрасного джентльмена, отца, мужа и друга с наследием, которое никогда не будет опровергнуто. Но для меня — прежде всего — это нежная душа. Наши глубочайшие соболезнования Шэрон и семье. Покойся с миром, @ozzyosbourne, Князь тьмы!»



Billie Joe Armstrong: «Слов просто нет. Мы любим тебя, Оззи!»



Jack White: «Он все успел. Вечной жизни, Озз!»















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