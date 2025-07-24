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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 115
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
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Ozzy Osbourne

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Музыканты о смерти Оззи



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CHRIS HOLMES: «Оззи часто приходил ко мне домой на барбекю, и по моим наблюдениям, когда я был рядом с Оззи, он никогда не злился. С ним было приятно находиться рядом, и у него было настоящее чувство юмора. Мне всегда было приятно находиться рядом с ним, и он был моим самым любимым исполнителем».

Mike Bordin (FAITH NO MORE): «Трудно выразить словами то влияние, которое этот человек оказал на мою жизнь, карьеру и семью. Я благодарен ему от всей души за каждый момент на этом пути... Спасибо тебе за то, что ты дал нам, то есть за все, что у тебя было».

Mötley Crüe: «Покойся с миром, Оззи Осборн. Спасибо тебе за всё, что ты сделал для музыки и для Mötley Crüe. Многое из этого случилось благодаря тебе, и тебя будет не хватать. Наши мысли с семьёй Осборнов 🖤».

Dave Mustaine: «Дорогой Оззи, я буду скучать по тебе. Но не так сильно, как твоя супруга, миссис Осборн. Спасибо тебе за всё, что ты сделал для всех нас. Увидимся на той стороне!»

Stevie Van Zandt: «Таких, как он нет — он единственный в своем роде. Однажды мы играли перед его группой и все они были максимально милыми. Где-то раз в пять лет мы с ним пересекались и он всегда здоровался».

Carnie Wilson: «Не было никого подобного @ozzyosbourne. Я помню, как Оз и Шэрон пришли на наш концерт в театр Saban. Это был первый концерт Оззи за 25 лет. Ему понравились наши гармонии, и он отлично провел время. Я никогда не забуду, как он заставлял всех целоваться в губы. Он был любящим, талантливым, веселым... отличным отцом и очень преданным Шэрон... Мое сердце разрывается от боли за нее... и за всю семью»

Nancy Wilson: «Он создал свой бренд музыки в мелодичных мажорных клавишах, привнеся свет во тьму металла. Прекрасная душа. Покойся в рок-великолепии»

Joe Walsh отметил его «как прекрасного джентльмена, отца, мужа и друга с наследием, которое никогда не будет опровергнуто. Но для меня — прежде всего — это нежная душа. Наши глубочайшие соболезнования Шэрон и семье. Покойся с миром, @ozzyosbourne, Князь тьмы!»

Billie Joe Armstrong: «Слов просто нет. Мы любим тебя, Оззи!»

Jack White: «Он все успел. Вечной жизни, Озз!»








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24 июл 2025
N
Nepalcev
Dave Mustaine: «... Но не так сильно, как твоя супруга, миссис Осборн...»

А вот, похоже, и ответ на вопрос, почему Меги не было на финальном шоу.
24 июл 2025
Rutger
У Рыжего в оригинале сочней:
"Dear Ozzy, I'm gonna miss you. Not nearly as much as your incredible soulmate, Mrs. Osbourne. Thank you for everything you've done for us all."
"Не так сильно, как твоя невероятная родственная душа миссис Осборн". Или "вторая половина" можно перевести.
Я здесь вижу тонкий сарказм, типа для меня (да и для всех нас) он был кумиром и героем, а для тебя, сучка, прежде всего денежной соской.

ПС А вообще зря Рыжий подъебку эту вставил, неуместно сейчас. Можно было на потом оставить.
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