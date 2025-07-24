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Golden Earring

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Умер гитарист GOLDEN EARRING



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Гитарист и со-основатель GOLDEN EARRING, Джордж Куйманс, скончался в возрасте 77 лет. Его перу принадлежит и главный хит группы — «Twilight Zone», единственный поп-сингл коллектива в топ-10 в американском Billboard Hot 100, который занял первое место в чарте Billboard Top Album Tracks.

Семья музыканта подтвердила его смерть голландскому изданию AD, сообщив, что музыкант умер от последствий ALS, который был диагностирован у него в 2020 году.

«Мы прощаемся с великим музыкантом и композитором, чье творчество выходило далеко за пределы Golden Earring. Джордж был любимым мужем, отцом, дедушкой, но прежде всего - другом».

Барабанщик Golden Earring Cesar Zuiderwijk добавил: «Сейчас нам нужна только тишина и память обо всем, что он сделал. Я играл с ним 50 лет, и это было лучшее время в моей жизни. Я пока не буду об этом говорить».






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24 июл 2025
IJzerklompje
Да еб твою мать!

Не так давно слушал совместный альбом Койманса и де Грота, да и саму группу Golden Earring уважаю.

RIP
24 июл 2025
EvgenBriden
Да что же это такое... (((
Не фанат группы, но некоторые песни нравятся.
И отдельное спасибо Джорджу за песню Going To The Run, впоследствии ставшей очень популярной у нас в виде кавера.

R.I.P.
просмотров: 458

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