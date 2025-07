27 июл 2025



Новое видео IMPERISHABLE



“Oath of Disgust”, новое видео группы IMPERISHABLE, в состав которой входят Brian Kingsland (Nile, Enthean), Alex Rush (Olkoth, Enthean) и Derek Roddy (Hate Eternal, Malevolent Creation), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Revelation In Purity, релиз которого намечен на 29 августа на Everlasting Spew Records.



“Oath Of Disgust”

“Exclusion Continuum”

“Revelation In Purity”

“Spewing Retribution”

“Iniquity”

“Where Dead Omens Croon”

“The Enduring Light Of Irreverence”







