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STEVE VAI вспоминает Оззи



STEVE VAI опубликовал следующее сообщение:



««Мне выпала большая честь работать с Оззи в моей студии в течение трёх месяцев в 1990-е годы. Он был проницательным, он знал, что ему нравится и что не нравится, он много работал и был самым весёлым человеком из всех, кого я когда-либо встречал. Я не могу представить, каким был бы металл, если бы не он.



Шэрон была воздухом, которым он дышал. Мои глубочайшие соболезнования семье.



Ты так много дал, дорогой Князь Тьмы. Ты всегда был наполнен ярким светом, и мы благодарны тебе за это». http://www.ozzy.com





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