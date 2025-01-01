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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 117
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*MANOWAR работают над новой музыкой 34
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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 117
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
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Ozzy Osbourne

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25 июл 2025 : 		 MAX CAVALERA об Оззи: «Однажды мы были в Швеции, и он спросил меня: «Где мы?»»

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STEVE VAI вспоминает Оззи



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STEVE VAI опубликовал следующее сообщение:

««Мне выпала большая честь работать с Оззи в моей студии в течение трёх месяцев в 1990-е годы. Он был проницательным, он знал, что ему нравится и что не нравится, он много работал и был самым весёлым человеком из всех, кого я когда-либо встречал. Я не могу представить, каким был бы металл, если бы не он.

Шэрон была воздухом, которым он дышал. Мои глубочайшие соболезнования семье.

Ты так много дал, дорогой Князь Тьмы. Ты всегда был наполнен ярким светом, и мы благодарны тебе за это».



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