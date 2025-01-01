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IRON MAIDEN о смерти Оззи



IRON MAIDEN опубликовали следующее сообщение:



«Все, кто связан с Iron Maiden, выражают свои искренние соболезнования Шэрон и семье Осборнов в связи с печальным известием о кончине Оззи.



Он помог сформировать тяжёлый металл таким, каким мы его знаем, и мы будем вечно благодарны Black Sabbath за то, что они проложили путь, по которому пошли остальные.



Покойся с миром, Оззи Осборн». http://www.ozzy.com





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