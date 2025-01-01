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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 123
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 49
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 23
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Single Bullet Theory

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29 июл 2025 : 		 В SINGLE BULLET THEORY вернулся гитарист

15 фев 2016 : 		 SINGLE BULLET THEORY нашли басиста

4 апр 2014 : 		 SINGLE BULLET THEORY ищут басиста

12 сен 2013 : 		 SINGLE BULLET THEORY завершили запись

24 июн 2013 : 		 Гитарист INTO ETERNITY на новом альбоме SINGLE BULLET THEORY

12 июн 2013 : 		 SINGLE BULLET THEORY завершают работу над альбомом

25 мар 2013 : 		 Новый соус SINGLE BULLET THEORY

12 фев 2013 : 		 SINGLE BULLET THEORY нашли барабанщика

18 дек 2012 : 		 Новая песня SINGLE BULLET THEORY

3 дек 2012 : 		 SINGLE BULLET THEORY сменили гитариста

14 дек 2011 : 		 Новое видео SINGLE BULLET THEORY

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24 июл 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SINGLE BULLET THEORY

8 июл 2011 : 		 SINGLE BULLET THEORY на GOOMBA MUSIC

16 мар 2010 : 		 Участники INTO ETERNITY, STRAPPING YOUNG LAD на новом альбоме SINGLE BULLET THEORY
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|||| сегодня

В SINGLE BULLET THEORY вернулся гитарист



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SINGLE BULLET THEORY сообщили о том, что Dan Loughry вновь вернулся в состав коллектива. Он записал к группой третью пластинку On Broken Wings, а потом ушел более чем на десять лет:

«Ощущение, что вернулся домой. SINGLE BULLET THEORY всегда были частью меня и пробыв более десятка лет вне коллектива, я с радостью возвращаюсь в его состав! Материал крут как никогда и я с нетерпением жду, когда смогу выйти на сцену!»



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