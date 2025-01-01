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В SINGLE BULLET THEORY вернулся гитарист



SINGLE BULLET THEORY сообщили о том, что Dan Loughry вновь вернулся в состав коллектива. Он записал к группой третью пластинку On Broken Wings, а потом ушел более чем на десять лет:



«Ощущение, что вернулся домой. SINGLE BULLET THEORY всегда были частью меня и пробыв более десятка лет вне коллектива, я с радостью возвращаюсь в его состав! Материал крут как никогда и я с нетерпением жду, когда смогу выйти на сцену!»





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