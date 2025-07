27 июл 2025



Новое видео PROGENY OF SUN



“Forsaken Brigade”, новое видео группы PROGENY OF SUN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома Prophets Of The Void, выходящего пятого сентября на Inverse Records:



“Swarmspawn”

“Penance”

“Worldstone”

“Decimation”

“Colonus”

“Lifeless Light”

“Sun and Moon”

“Circle of Keres”

“Diary Ender”

“Deface”

“Rain for Discouraged”

“Forsaken Brigade”







просмотров: 104