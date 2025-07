сегодня



MATT SORUM: «Без Оззи и BLACK SABBATH я был бы другим»



MATT SORUM опубликовал следующее сообщение:



«Моя жизнь была бы совершенно другой без Оззи и BLACK SABBATH. В детстве я рос в Южной Калифорнии и был полной противоположностью музыке, доносившейся из Англии.



В 15 лет я был совершенно потрясен, когда в 1975 году, почти 50 лет назад, купил билеты на BLACK SABBATH на арене Лонг-Бич. SABBATH были самой тяжелой группой, которую кто-либо когда-либо слышал, и это напугало наших родителей, что заставило меня полюбить их еще больше. "Iron Man" был популярным рок-хитом, и его можно было исполнять на гитаре. В те дни [LED] ZEPPELIN были популярной группой для всех, но я выбрал SABBATH и DEEP PURPLE в качестве своих команд. Увидев, как Bill Ward сокрушает ударные, я и выбрал хит "хард", как у моего героя Bill'a.



Оззи был церемониймейстером, который проводил со зрителями мистический ритуал, в ходе которого только ваше воображение переносило вас в мрачные замки в Black Country. Тогда не было Интернета или цифровой музыки. Просто визуальный ряд обложек альбомов "Black Sabbath", "Sabbath Bloody Sabbath" и "Paranoid". Впечатления были более простыми, но в то же время более расширяющими кругозор. Мы отправляли вас в путешествие».



Говоря о "Back To The Beginning" в Бирмингеме, Великобритания, Matt добавил:



«Я был так рад в последний раз увидеть Bill'a за стойкой, и я знаю, что Оззи этого хотел. Какое прекрасное чествование жизни Оззи в рок-н-ролле.



Спасибо тебе, Оззи.. музыка остается, а ты всегда будешь легендой и одним из величайших музыкантов всех времен. RIP!»





View this post on Instagram

















+1 -0



просмотров: 213