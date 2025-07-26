25 июл 2025



TONY IOMMI: «Другого Оззи не будет»



TONY IOMMI в интервью ITV News прокомментировал уход Оззи Осборна:



«Да, для нас это стало шоком. Когда я услышал об этом, я не поверил. Я подумал: "Этого не может быть". Я получил от него сообщение всего за день до этого. Всё это казалось нереальным, сюрреалистичным. И я не мог это осознать. Ночью я начал думать об этом: "Боже, неужели мне всё это снится?" Но, как я уже говорил, он плохо выглядел на репетициях прощального выступления BLACK SABBATH "Back To The Beginning". И я думаю, что на самом деле он просто держался за это шоу. Я чувствую, и мы с Gezzer'ом говорили об этом вчера вечером, что, по нашему мнению, он не сдавался, чтобы выступить в последний раз, и вот он сделал это и попрощался с фанатами. И на этом всё закончилось на самом деле».



Когда интервьюер отметил, что выступление на последнем концерте в родном городе BLACK SABBATH Бирмингеме очень много значило для Оззи, Tony согласился:



«Он уже давно был готов к этому. Он тренировался и пытался сделать всё, что в его силах, чтобы выступить на этом концерте, чтобы он смог это сделать. И он действительно хотел этого. Наверное, он думал: "Ну что ж, это будет последнее, что я сделаю в своей жизни". Думал ли он, что умрёт, я не знаю. Но он действительно хотел это сделать и был полон решимости. И, честно говоря, у него всё получилось».



На вопрос о том, что значило для всех участников BLACK SABBATH собраться вместе в Бирмингеме, за углом от того места, где они все выросли, Tony ответил:



«Это было по-настоящему трогательно. Мы все подумали: "Вот это да". И снова это было почти как во сне. Не успели мы оглянуться, как мы уже сходим со сцены. И мы подумали: "Что произошло?"»



На вопрос, что было с Оззи, когда уходил со сцены, Tony ответил:



«Он отправился в свою гримёрку, я — в свою, а Geez — в свою, и так далее. А потом он подошёл ко мне. Он появился перед отъездом на инвалидной коляске, на которой его привезли, чтобы попрощаться и немного поболтать. И с ним, казалось, всё было в порядке. Ему всё понравилось. Он сказал: "Всё прошло хорошо, не так ли?" Я ответил: "Да, так и было". Но, как я уже сказал, позавчера я получил от него сообщение о том, что он устал и у него совсем нет сил. И я подумал: "О Боже".



Потому что ему было тяжело это делать, учитывая те проблемы, которые у него были. Мы заметили это на репетициях. Мы не хотели, чтобы он присутствовал на репетициях каждый день, потому что это было слишком. Он просто не смог бы этого вынести. Его приводили, он садился на кресло и пел несколько песен, а потом мы говорили о какой-нибудь ерунде, о старых временах или о чём-то ещё, смеялись, а потом он уходил. Именно этим мы и занимались. Но концерт был для него возможностью попрощаться, как и для нас, потому что SABBATH тоже попрощались.



Это был конец группы, и мы больше никогда не повторим подобное. И ещё было здорово, что с нами выступил Билл Уорд после 20 лет, что мы не играли с ним. Честно говоря, я не могу поверить, что прошло уже 20 лет».



Tony поразмышлял о первых днях существования BLACK SABBATH, когда была сформирована группа:



«Я думаю, все эти мысли пронеслись у нас в голове. На самом деле мы говорили об этом, когда были в студии, когда репетировали. Мы сели на диван и стали вспоминать старые времена. Потому что это навсегда остаётся в памяти. Ты не можешь вспомнить, что было вчера, но ты можешь вспомнить, что было много лет назад. И мы занимались именно этим. Мы говорили обо всём, что произошло.



"Помнишь, как мы это делали? Помнишь?" И это было здорово. Это снова нас объединило, как в первые дни. И Bill тоже был там. А Bill [смеётся] — это Bill. Он не изменился. Мы говорили: "Bill, пожалуйста, не снимай футболку". [Смеётся]».



На вопрос, понравилось ли Оззи находиться на сцене во время этого концерта, Tony ответил:



«Я думаю, он был тронут и расстроен одновременно, потому что ему хотелось встать. Было видно, что он пытался встать. Но это очень много для него значило. Мы стремились к большому финалу, где он мог бы увидеть всех поклонников, и мы все могли бы увидеть фанатов, и таким образом завершить историю группы. Но мы не ожидали, что с Оззом всё закончится так быстро. Мы не ожидали, что он так быстро скончается. Мы не ожидали, что он уйдёт из жизни. Так что это был шок».



Iommi сказал, что он рад, что BLACK SABBATH получили шанс выступить вместе в последний раз:



«Я действительно рад, что мы это сделали, потому что это было последнее, что мы сделали для всех. И я считаю, что если бы мы этого не сделали, люди не смогли бы увидеть группу и Оззи. Это было бы обидно. Но у них есть шанс увидеть всех нас и Оззи в последний раз в такой ситуации».



На вопрос, каким он запомнил Оззи, Tony ответил:



«Боже, нас связывает столько лет. Я узнал Оззи раньше всех, потому что мы ходили в одну школу. Он всегда был весёлым. Оззи был Оззи. Другого Оззи не будет. Он единственный в своём роде — это Оззи, другого такого нет. Он особенный человек — такой, какой есть. Он говорил то, что думает. Много раз мы говорили ему: "Не надо ничего говорить". И, конечно, он не слушал. Но это было забавно. Он проделывал забавные трюки. И мы действительно смеялись на сцене. Как бы серьёзно мы ни относились к музыке, всегда случалось подобное, и Озз подходил ко мне и корчил рожи. Конечно, зрители этого не могли видеть, и он корчил эти смешные рожи, а я просто хохотал. Затем он подходил к Geezer'y и делал то же самое. Он был именно таким человеком. Он был шоуменом».



Что касается вклада Оззи в мир музыки, Tony сказал:



«У него был особый подход. Другого Оззи не будет. Помню все его выходки. Все эти годы мы не могли себе представить, что он собирался отчебучить. Так что мы думали: "Интересно, что он выкинет на этот раз"».







+1 -0



( 1 ) просмотров: 272

