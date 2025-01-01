27 июл 2025



DAVID LEE ROTH почтил память Оззи



DAVID LEE ROTH на выступлении 22 июня в рамках California Mid-State Fair, Paso Robles, California, перед исполнением "Atomic Punk" о туре VAN HALEN 1978 года с BLACK SABBATH по Великобритании:



«Я и не знал, что в Великобритании есть 22 города. Мы с Оззи очень подружились за этот тур. И эти печальные новости просто опустошают. Я как-то спросил буддиского монаха: "Как вы думаете, на небесах смеются?" И он ответил мне: "Нет, не думаю". Так что Оззи, постереги мне местечко и когда я окажусь в Аду, мы обязательно выпьем, брат!»







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