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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 122
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Ozzy Osbourne

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|||| 27 июл 2025

JOAN JETT вспоминает Оззи



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JOAN JETT в интервью 98 Rock поговорила об Оззи Осборне:

«Ну, он занимает особое место в моем сердце, потому что он самый... BLACK SABBATH были моим самым первым концертом, на котором я побывала. [Это было в начале 70-х. Я точно не помню, но это было в Мэриленде после «Iron Man», после выхода того альбома. А потом я научилась играть на гитаре некоторые их песни, потому что в них были такие печальные аккорды, которые я иногда наигрывала. «Iron Man» была одной из тех, которую я пытался сыграть.

Это печально и не шокирует, но всегда неожиданно, когда теряешь человека такого уровня в мире рока и того, чего он добился в своей жизни. Я желаю всего наилучшего его семье».

После того как интервьюер отметил, что это здорово, что Оззи смог дать свой последний концерт 5 июля на мероприятии «Back To The Beginning» в Бирмингеме, Великобритания, она с ним согласилась:

«Абсолютно. И я тоже так подумала. Это так здорово, что он смог выступить и сделать это, потому что, я уверена, он знал, что это конец. И тогда он мог расслабиться и спокойно уйти из жизни, я так понимаю... Но сейчас я читаю все подряд, и мне не очень хочется об этом говорить, поэтому я не хочу больше ничего обсуждать».




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