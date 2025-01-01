27 июл 2025



PAT BOONE о смерти Оззи



90-летний PAT BOONE, продавший за свою карьеру более 45-миллионов записей, написал:



«Я потрясен. Я не могу поверить, что мой бывший сосед и хороший друг скоропостижно скончался.



Когда они с Шэрон и детьми жили по соседству со мной пару лет, мы не были рок-звездами, сравнивающими карьеры, — мы были просто друзьями и соседями, которые прекрасно ладили друг с другом.



Я был поражен, когда Шэрон выбрала мою версию песни Оззи «Crazy Train» в качестве начальной темы их чрезвычайно успешного реалити-шоу.



Другие могут отмечать его невероятный рокерский стиль и музыку в стиле хард-рок, но я всегда буду помнить его теплое дружелюбие как моего соседа. Храни тебя Господь, Оззи!»











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