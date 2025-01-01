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Ozzy Osbourne

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HENRY ROLLINS вспоминает Оззи



HENRY ROLLINS в интервью CNN спросили, чем больше всего ему запомнился Оззи Осборн:

«Я буду помнить его честность и тот факт, что... Я был его приятелем и другом, и тот, кого вы видели на сцене, был и тем, кого вы получали; он был тем же самым человеком. Он был искренним. И это, на мой взгляд, помимо огромного таланта, является его непреходящим качеством».

Вспоминая о своем первом общении с Оззи, он сказал:

«Мы были в одном из тех суровых атлетических закулисных помещений, когда играешь на больших стадионах — узкие скамейки, шкафчики, мы все сидели там. Потому что это совсем не наша сцена; мы гораздо меньшая группа. И тут в раздевалку врывается Оззи. Он говорит: «Кто из вас Henry? Меня зовут Оззи Осборн, чувак. Добро пожаловать в тур. Включайте громкую связь так громко, как хотите. Взорвите ее, если хотите. Хорошо провести время". И он удаляется, оставляя за собой шлейф сигарного дыма. Я такой: "Вау, это было круто. Я запомню это на всю оставшуюся жизнь". И мы провели два вечера с Оззи. Мы замечательно провели время. Он был великолепен с нами, великолепен со мной. В итоге я довольно много с ним общался за эти два концерта. И я летел на семейном самолете, что было не свойственно моей жизни, а он оказался великолепным человеком. И, как я уже сказал, что вы видели, то и получали с этим человеком».

Отвечая на вопрос о репутации Оззи как дикаря и о том, насколько она соответствует тому, кого он знал, он сказал:

«Оззи мог оказаться без одежды, забредя в бассейн в отеле в Токио в три часа ночи — я никогда так не поступлю, и поэтому он сделал это специально для меня. Мне нравится такое поведение. Это не то, что я делаю, но когда он так поступил, я подумал, что это было невероятно круто. И я подумал, что он просто отвязный парень, который не хотел причинить никому вреда».

Кроме того, он упомянул о том, что Оззи дал свой последний концерт менее чем за три недели до смерти на стадионе «Villa Park» в родном городе BLACK SABBATH Бирмингеме:

«Я считаю, что это очень сильно. Главное, что шоу проходило в Бирмингеме, откуда родом BLACK SABBATH, так что все счастливчики, присутствовавшие на концерте, получили возможность увидеть это событие. А все остальные смогли увидеть его онлайн, но все равно ощутили на себе. И тот факт, что он скончался так скоро после этого — это было не из тех ситуаций, когда «Ну, мы проведем еще два вечера в мае». Не будет такой возможности, ни следующим летом ни этой осенью. Они провели концерт, а потом человек ушел. Так что в итоге время оказалось идеальным.

Четыре участника BLACK SABBATH — Geezer Butler, Bill Ward, Tony Iommi и Ozzy Osbourne — были друзьями еще до того, как мы с вами появились на свет, практически. И они смогли быть вместе, все четверо, еще раз перед фанатами, которые по-настоящему любят их, и это любовное письмо от зрителей группе и от группы зрителям. И я не думаю, что все могло пройти лучше. Сейчас кажется, что прошло две недели, а человека уже нет. И сделать это в своем родном городе, я уверен, просто идеально!»




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