Как OZZY OSBOURNE принимали в Зал Славы Рок-н-Ролла



Зал Славы Рок-н-Ролла опубликовал профессиональное видео приема OZZY OSBOURNE как сольного артиста, а также выступление звездных гостей — Chad Smith & Robert Trujillo, Rock & Roll Hall of Fame Nominee Billy Idol, along with Adam Wakeman, Andrew Watt, Steve Stevens, Zakk Wylde, Jelly Roll, Maynard James Keenan, Wolfgang Van Halen.











