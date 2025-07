24 июл 2025



KAMELOT переиздают ранние альбомы



KAMELOT 19 сентября на пяти винилах и трех CD выпустят переиздание трех первых альбомов, ремастеринг которых провел Jacob Hansen (Volbeat, Epica). Издание будет снабжено 20-страничным буклетом.



Eternity:



1 Eternity

2 Black Tower

3 Call of the Sea

4 Proud Nomad

5 Red Sands

6 One of the Hunted

7 Fire Within

8 Warbird

9 What About Me

10 Etude Jongleur

11 The Gleeman



Dominion:



1 Ascension

2 Heaven

3 Rise Again

4 One Day I'll Win

5 We Are Not Separate

6 Birth of a Hero

7 Creation

8 Sin

9 Song of Roland

10 Crossing Two Rivers

11 Troubled Mind



Siege Perilous:



1 Providence

2 Milllennium

3 King's Eyes

4 Expedition

5 Where I Reign

6 Rhydin

7 Parting Visions

8 Once a Dream

9 Irea

10 Siege

11 We Three Kings

12 One Day

13 Look Through These Kings Eyes (Kings Eyes Demo)

14 Milllennium (Instrumental Demo)

15 Eternal Flame (Once A Dream Demo)







