Новое видео ELEINE



“Promise Of Apocalypse” (Symphonic Version), новое видео ELEINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР We Stand United:



“Towards The Fields” (Intro)

“We Stand United”

“Never Forget” (Live at Masters of Rock 2024)

“We Are Legion” (Live at Masters of Rock 2024)

“Promise Of Apocalypse” (Symphonic Version)







