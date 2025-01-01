Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 120
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 28
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 120
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 28
[= ||| все новости группы



*

Roger Glover

*
| - |

|||| сегодня

ROGER GLOVER: «Я не часто слушал BLACK SABBATH»



zoom
ROGER'a GLOVER'a в недавнем интервью спросили, рассматривали ли он и его коллеги по группе BLACK SABBATH как соперников, когда две легендарные британские группы только появились. Он ответил:

«Нет. Мы никогда не думали о них как о соперниках. Это кажется пустой тратой времени. Но BLACK SABBATH, DEEP PURPLE и LED ZEPPELIN объединяют в эту нечестивую троицу. И мы не можем от этого уйти. Это очень приятный комплимент — оказаться в такой хорошей компании. Мы все были очень разными, и это хорошо. Но сравнивать было не с чем.

Я любил LED ZEPPELIN. Я не так уж часто слушал BLACK SABBATH, но "Paranoid" мне понравился — я подумал, что это здорово. Но я не был в восторге от дума. Но с их успехом не поспоришь. Так вот почему они там, где они находятся, потому что они достигли того, чего не достигли мы. Мы все достигли того, чего не достигли остальные».






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 51

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом