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ROGER GLOVER: «Я не часто слушал BLACK SABBATH»



ROGER'a GLOVER'a в недавнем интервью спросили, рассматривали ли он и его коллеги по группе BLACK SABBATH как соперников, когда две легендарные британские группы только появились. Он ответил:



«Нет. Мы никогда не думали о них как о соперниках. Это кажется пустой тратой времени. Но BLACK SABBATH, DEEP PURPLE и LED ZEPPELIN объединяют в эту нечестивую троицу. И мы не можем от этого уйти. Это очень приятный комплимент — оказаться в такой хорошей компании. Мы все были очень разными, и это хорошо. Но сравнивать было не с чем.



Я любил LED ZEPPELIN. Я не так уж часто слушал BLACK SABBATH, но "Paranoid" мне понравился — я подумал, что это здорово. Но я не был в восторге от дума. Но с их успехом не поспоришь. Так вот почему они там, где они находятся, потому что они достигли того, чего не достигли мы. Мы все достигли того, чего не достигли остальные».











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