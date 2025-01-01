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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 118
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Вышел новый альбом BRING ME THE HORIZON 30
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Judas Priest

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JUDAS PRIEST почтили память Оззи



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JUDAS PRIEST в рамках выступления 23 июля в Scarborough Open Air Theatre, Scarborough, United Kingdom, почтили память Оззи. Перед песней "Giants In The Sky" Rob обратился к зрителям:

«Окей, последние 24 часа были непростыми, не так ли? Очень непростые. Но он бы хотел, чтобы мы продолжали, он хотел бы, чтобы мы были вместе, он хотел бы, чтобы мы отлично проводили время, что мы сейчас и делаем. Мы любим тебя, Оззи!»

После небольшой паузы и скандирований: Оззи! Оззи! Оззи!, он продолжил:

«Эта песня про него и про тех великих, которых мы потеряли. Их музыка будет жизнь вечно. Раньше они находились внизу, на земном плане. Теперь они на небесах, как мы их называем. Встречайте, 'Giants In The Sky'».

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