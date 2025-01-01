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Halestorm

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Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Великих»



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LZZY HALE в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" почтила память Оззи Осборна:

«Грустно видеть, что Оззи ушел. Мы только что видели его в Бирмингеме и [он был] голоден от души до самого конца. Он был полон желания оказаться на сцене и хлопать. На его лице даже тогда была отражена такая радость. Но мы просто не предполагали, что все произойдет так быстро. Так что я не знаю. Столько эмоций. Мы очень благодарны за то, что были там, но в то же время очень грустно видеть, как уходит один из великих. Ведь это Оззи. Он должен быть здесь вечно».

Вспоминая о выступлении HALESTORM с тремя песнями на «Back To The Beginning», которое включало в себя исполнение песни Оззи «Perry Mason», Lzzy сказала:

«Мы замечательно провели время на »Back To The Beginning". Это была невероятная смесь эмоций. Мы были признательны за то, что были там и чествовали этих людей — BLACK SABBATH и Оззи, — и просто сидели со всеми этими чувствами, понимая, насколько глубоко то, что они дали миру, проникло в то, что мы делаем. А потом посмотреть вокруг на всех титулованных рок-музыкантов — Steven'a Tyler'a [AEROSMITH] и METALLICA [были] там — и у всех было то же чувство, то же детское удивление, и все просто смотрели вокруг и говорили: «Слушайте, никто из нас не смог бы создать группу, если бы не эти люди». Так что это было очень здорово — быть частью происходящего.

Мы не так много общались с Оззи. Его просто привозили и увозили, и он занимался своими делами. А я провела некоторое время с Шэрон. Она очень милая. А потом поговорили с Tony Iommi и со всеми остальными. Мы с сожалением подумали сразу после концерта, что нам следовало бы провести больше времени с Оззи. Но, опять же, так уж сложилась жизнь, и мы были просто очень благодарны за то, что были там и пережили все это».




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