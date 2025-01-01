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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 117
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
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Ozzy Osbourne

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25 июл 2025 : 		 MAX CAVALERA об Оззи: «Однажды мы были в Швеции, и он спросил меня: "Где мы?"»

25 июл 2025 : 		 Робби Уильямс почтил память Оззи

25 июл 2025 : 		 Документальный фильм об OZZY OSBOURNE выйдет по плану

25 июл 2025 : 		 RICK WAKEMAN о смерти Оззи

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24 июл 2025 : 		 MICK JONES вспоминает Оззи

24 июл 2025 : 		 BOB DAISLEY о смерти Оззи

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24 июл 2025 : 		 MACHINE HEAD почтили память Оззи

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24 июл 2025 : 		 CYNDI LAUPER почтила память Оззи

24 июл 2025 : 		 COLDPLAY почтили память Оззи

24 июл 2025 : 		 LADY GAGA почтила память Оззи

24 июл 2025 : 		 MAMMOTH почтили память Оззи

24 июл 2025 : 		 IRON MAIDEN о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 PAUL STANLEY о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 DAVID COVERDALE о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 IAN GILLAN о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 SCOTT IAN о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 NIKKI SIXX о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 RANDY BLYTHE о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 SAMMY HAGAR о смерти Оззи
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Документальный фильм об OZZY OSBOURNE выйдет по плану



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Ранее анонсированная лента о проблемах со здоровьем OZZY OSBOURNE, получившая название "No Escape From Now", в настоящий момент находящаяся в производстве Paramount+, будет выпущена как планировалось. Креативная команда в лице Tania и Phil'a Alexander в интервью Rolling Stone сказали:

«Мы искренне убиты горем, узнав о кончине Оззи. Съемки с ним, Шэрон, Эйми, Келли и Джеком в течение последних трех с половиной лет навсегда останутся для нас незабываемым опытом - во многом потому, что мы регулярно могли наблюдать за неукротимым духом Оззи, его озорной, неотразимой ухмылкой и мастерским исполнением уникальных односложных фраз. Мы всегда будем любить тебя, дорогой Оз. И мы посылаем любовь и силу Шэрон и ее семье».

Помимо членов семьи Осборн, в фильме приняли участие Tony Iommi (BLACK SABBATH), Duff McKagan (GUNS N' ROSES), Robert Trujillo (METALLICA), Billy Idol, Maynard James Keenan (TOOL), Chad Smith (RED HOT CHILI PEPPERS), Zakk Wylde, Andrew Watt и Billy Morrison.




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