Документальный фильм об OZZY OSBOURNE выйдет по плану



Ранее анонсированная лента о проблемах со здоровьем OZZY OSBOURNE, получившая название "No Escape From Now", в настоящий момент находящаяся в производстве Paramount+, будет выпущена как планировалось. Креативная команда в лице Tania и Phil'a Alexander в интервью Rolling Stone сказали:



«Мы искренне убиты горем, узнав о кончине Оззи. Съемки с ним, Шэрон, Эйми, Келли и Джеком в течение последних трех с половиной лет навсегда останутся для нас незабываемым опытом - во многом потому, что мы регулярно могли наблюдать за неукротимым духом Оззи, его озорной, неотразимой ухмылкой и мастерским исполнением уникальных односложных фраз. Мы всегда будем любить тебя, дорогой Оз. И мы посылаем любовь и силу Шэрон и ее семье».



Помимо членов семьи Осборн, в фильме приняли участие Tony Iommi (BLACK SABBATH), Duff McKagan (GUNS N' ROSES), Robert Trujillo (METALLICA), Billy Idol, Maynard James Keenan (TOOL), Chad Smith (RED HOT CHILI PEPPERS), Zakk Wylde, Andrew Watt и Billy Morrison.







