сегодня



Концертный ЕР LED ZEPPELIN выйдет осенью



LED ZEPPELIN по случаю 50-летия "Physical Graffiti" 12 сентября в цифровом варианте, на 12"-виниле и на CD выпустят специальный "Live EP". Также в этот день будет выпущено обновленное издание "Physical Graffiti" Deluxe Edition 3LP, за основу которого взято издание 2015 года, но в новой версии будет добавлена реплика промо-постера "Physical Graffiti" (размер 443mm x 610mm).



CD / digital



01. In My Time Of Dying (Earl's Court - 1975)

02. Trampled Under Foot (Earl's Court - 1975)

03. Sick Again (Knebworth - 1979)

04. Kashmir (Knebworth - 1979)



12" Vinyl



Side One: Earl's Court - 1975



01. In My Time Of Dying

02. Trampled Under Foot



Side Two: Knebworth - 1979



01. Sick Again

02. Kashmir







