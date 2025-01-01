Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 115
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 115
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



25 июл 2025 : 		 STEVE VAI вспоминает Оззи

24 июл 2025 : 		 Медики не смогли спасти Оззи

24 июл 2025 : 		 GENE SIMMONS вспоминает Оззи

24 июл 2025 : 		 ALICE COOPER почтил память Оззи

24 июл 2025 : 		 PANTERA о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 MICK JONES вспоминает Оззи

24 июл 2025 : 		 BOB DAISLEY о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 JAKE E. LEE о финальном сообщении Оззи

24 июл 2025 : 		 MACHINE HEAD почтили память Оззи

24 июл 2025 : 		 Музыканты о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 CYNDI LAUPER почтила память Оззи

24 июл 2025 : 		 COLDPLAY почтили память Оззи

24 июл 2025 : 		 LADY GAGA почтила память Оззи

24 июл 2025 : 		 MAMMOTH почтили память Оззи

24 июл 2025 : 		 IRON MAIDEN о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 PAUL STANLEY о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 DAVID COVERDALE о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 IAN GILLAN о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 SCOTT IAN о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 NIKKI SIXX о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 RANDY BLYTHE о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 SAMMY HAGAR о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 Музыканты RUSH о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 Yungblud о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 DURAN DURAN о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 ROBERT PLANT и JIMMY PAGE о смерти Оззи
Показать далее
| - |

|||| 24 июл 2025

Медики не смогли спасти Оззи



zoom
Daily Mail сообщает, что во вторник утром в Уэлдерс-Хаус, особняк певца BLACK SABBATH в Бакингемшире, Великобритания, была вызвана воздушная скорая помощь. Всего через 15 минут, в 10:30 утра, вертолет приземлился в поле неподалеку от поместья Осборнов. Около 12:30 парамедики вернулись на свою базу, расположенную в 27 милях от них, на базе RAF Benson, недалеко от Уоллингфорда, Южный Оксфордшир.

«Мы можем подтвердить, что наш вертолет был отправлен для оказания расширенной реанимационной помощи во время вчерашнего инцидента вблизи Чалфонт-Сент-Джайлс», — написал представитель Thames Valley Air Ambulance газете Daily Mail.

85-летняя сестра Оззи Джин Пауэлл в интервью Mirror рассказала о смерти певца и отметила, что она была неожиданной.

«Он был уже немощен, но все равно это стало шоком. У него все еще были планы и дела, которые он хотел сделать. Мы не знаем подробностей его смерти, еще слишком рано. Это так печально. Я просто благодарна, что он умер в Англии».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 272

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом