24 июл 2025



Медики не смогли спасти Оззи



Daily Mail сообщает, что во вторник утром в Уэлдерс-Хаус, особняк певца BLACK SABBATH в Бакингемшире, Великобритания, была вызвана воздушная скорая помощь. Всего через 15 минут, в 10:30 утра, вертолет приземлился в поле неподалеку от поместья Осборнов. Около 12:30 парамедики вернулись на свою базу, расположенную в 27 милях от них, на базе RAF Benson, недалеко от Уоллингфорда, Южный Оксфордшир.



«Мы можем подтвердить, что наш вертолет был отправлен для оказания расширенной реанимационной помощи во время вчерашнего инцидента вблизи Чалфонт-Сент-Джайлс», — написал представитель Thames Valley Air Ambulance газете Daily Mail.



85-летняя сестра Оззи Джин Пауэлл в интервью Mirror рассказала о смерти певца и отметила, что она была неожиданной.



«Он был уже немощен, но все равно это стало шоком. У него все еще были планы и дела, которые он хотел сделать. Мы не знаем подробностей его смерти, еще слишком рано. Это так печально. Я просто благодарна, что он умер в Англии».







+1 -0



просмотров: 272

