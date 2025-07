сегодня



Участники DEF LEPPARD о финальном шоу Оззи: «Это было по-королевски»



Участников DEF LEPPARD Phil'a Collen'a и Joe Elliott'a в интервью KPTV Fox 12 спросили, повлияли ли BLACK SABBATH и Оззи на них в творческом плане в начале их карьеры.



Phil ответил:



«Я видел их в туре по "Vol.4". Тогда BLACK OAK ARKANSAS играли на разогреве в Rainbow Theater в Лондоне в марте 1973 года. Tommy Aldridge играл в этой группе, а спустя какое-то время он оказался в сольной команде Оззи. Так что не исключено, что он уже тогда его присмотрел. Но они были хороши. Мы же росли на ZEPPELIN, PURPLE, SABBATH и всём таком. И это было реально крышесносяще. Как я уже говорил, было круто увидеть SABBATH в начале их карьеры и потом уже в турне с Оззи.



Я был в группе GIRL (до того, как пришёл в DEF LEPPARD) и мы были на одном лейбле с Оззи, так я и встретился с Шэрон. То самое время, когда в группе были Рэнди Роудс, Rudy Sarzo, Tommy Aldridge. Было очень круто. А потом DEF LEPPARD поехали в тур с тем же составом по "Blizzard Of Ozz" в США, так что мы постоянно контактировали со всеми».



Joe добавил:



«Оззи был классным, а Шэрон стала прекрасным для него менеджером. И я бы не сказал, что SABBATH оказали серьёзное влияние на нас, но мы были большими фанатами — и остаёмся ими. Это был скорее случай, когда нам, как группе Phil'a, так и LEPPARD, выпала возможность гастролировать с Оззи и просто почувствовать их энтузиазм и их заботу о нас.



Многие хедлайнеры ставят клеймо на открывающую группу, не давая ей саундчека или не давая ей света. Оззи же предоставил нам полную сцену — свет, саундчеки, всё. Они хотели, чтобы мы добились успеха. И поэтому между их лагерем и нашим всегда была большая любовь. Поэтому нам очень горько. Но я очень рад, что он смог выступить на последнем концерте в Бирмингеме, всего 17–18 дней назад. Думаю, после этого он был ко всему готов. По-моему, он сказал всё, что хотел сказать».



Описывая свои впечатления от мероприятия «Back To The Beginning», которое стало последним выступлением Оззи и BLACK SABBATH, Joe сказал:



«Это было потрясающе. Любовь к Оззи была очевидна, мы же выступали со своим шоу, поэтому и не смогли присутствовать. Шэрон спросила, можем ли мы выступить, но вместо этого мы отправили сообщение, которое вывели на экраны. Мы следили за происходящим на YouTube, и даже через ноутбук можно было понять, сколько любви было направлено на сцену, когда Оззи сидел на троне. Это было по-королевски — действительно так. Это было похоже на то, как королю рока поклоняются его любящие зрители. И я был очень рад за него. Я рад, что он смог это сделать»







