Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 117
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Вышел новый альбом BRING ME THE HORIZON 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 117
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Вышел новый альбом BRING ME THE HORIZON 30
[= ||| все новости группы



*

Def Leppard

*



25 июл 2025 : 		 Участники DEF LEPPARD о финальном шоу Оззи: «Это было по-королевски»

18 июл 2025 : 		 TOM MORELLO присоединился на сцене к DEF LEPPARD

23 июн 2025 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

19 май 2025 : 		 VIVIAN CAMPBELL выступил с DEF LEPPARD

22 апр 2025 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD все еще переживает последствия нападения

19 апр 2025 : 		 PHIL COLLEN исполнил DEF LEPPARD

9 фев 2025 : 		 DEF LEPPARD пытаются в BEN E. KING: Видео

1 фев 2025 : 		 DEF LEPPARD пытаются в BEN E. KING

28 янв 2025 : 		 DEF LEPPARD выступили без VIVIAN CAMPBELL: видео

26 янв 2025 : 		 Гитаристу DEF LEPPARD пересадили костный мозг

20 янв 2025 : 		 DEF LEPPARD выступили без VIVIAN CAMPBELL

19 янв 2025 : 		 DEF LEPPARD о создании "Pyromania"

10 ноя 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Мы сможем продержаться 10 лет, если не убьем себя»

29 окт 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

30 сен 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

26 сен 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

17 сен 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

27 авг 2024 : 		 Новый релиз DEF LEPPARD выйдет осенью

26 авг 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD о сотрудничестве с Тейлор Свифт

25 авг 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактически более масштабное, чем THE BEATLES и THE ROLLING STONES вместе взятые»

16 авг 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

7 авг 2024 : 		 DEF LEPPARD в ЗСРнР

3 авг 2024 : 		 Ремиксы от DEF LEPPARD

2 авг 2024 : 		 Гитарист DEF LEPPARD обещает новый альбом

30 июл 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

22 июл 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Участники DEF LEPPARD о финальном шоу Оззи: «Это было по-королевски»



zoom
Участников DEF LEPPARD Phil'a Collen'a и Joe Elliott'a в интервью KPTV Fox 12 спросили, повлияли ли BLACK SABBATH и Оззи на них в творческом плане в начале их карьеры.

Phil ответил:

«Я видел их в туре по "Vol.4". Тогда BLACK OAK ARKANSAS играли на разогреве в Rainbow Theater в Лондоне в марте 1973 года. Tommy Aldridge играл в этой группе, а спустя какое-то время он оказался в сольной команде Оззи. Так что не исключено, что он уже тогда его присмотрел. Но они были хороши. Мы же росли на ZEPPELIN, PURPLE, SABBATH и всём таком. И это было реально крышесносяще. Как я уже говорил, было круто увидеть SABBATH в начале их карьеры и потом уже в турне с Оззи.

Я был в группе GIRL (до того, как пришёл в DEF LEPPARD) и мы были на одном лейбле с Оззи, так я и встретился с Шэрон. То самое время, когда в группе были Рэнди Роудс, Rudy Sarzo, Tommy Aldridge. Было очень круто. А потом DEF LEPPARD поехали в тур с тем же составом по "Blizzard Of Ozz" в США, так что мы постоянно контактировали со всеми».

Joe добавил:

«Оззи был классным, а Шэрон стала прекрасным для него менеджером. И я бы не сказал, что SABBATH оказали серьёзное влияние на нас, но мы были большими фанатами — и остаёмся ими. Это был скорее случай, когда нам, как группе Phil'a, так и LEPPARD, выпала возможность гастролировать с Оззи и просто почувствовать их энтузиазм и их заботу о нас.

Многие хедлайнеры ставят клеймо на открывающую группу, не давая ей саундчека или не давая ей света. Оззи же предоставил нам полную сцену — свет, саундчеки, всё. Они хотели, чтобы мы добились успеха. И поэтому между их лагерем и нашим всегда была большая любовь. Поэтому нам очень горько. Но я очень рад, что он смог выступить на последнем концерте в Бирмингеме, всего 17–18 дней назад. Думаю, после этого он был ко всему готов. По-моему, он сказал всё, что хотел сказать».

Описывая свои впечатления от мероприятия «Back To The Beginning», которое стало последним выступлением Оззи и BLACK SABBATH, Joe сказал:

«Это было потрясающе. Любовь к Оззи была очевидна, мы же выступали со своим шоу, поэтому и не смогли присутствовать. Шэрон спросила, можем ли мы выступить, но вместо этого мы отправили сообщение, которое вывели на экраны. Мы следили за происходящим на YouTube, и даже через ноутбук можно было понять, сколько любви было направлено на сцену, когда Оззи сидел на троне. Это было по-королевски — действительно так. Это было похоже на то, как королю рока поклоняются его любящие зрители. И я был очень рад за него. Я рад, что он смог это сделать»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 82

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом