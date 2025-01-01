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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 117
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 117
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
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Ozzy Osbourne

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25 июл 2025 : 		 MAX CAVALERA об Оззи: «Однажды мы были в Швеции, и он спросил меня: "Где мы?"»

25 июл 2025 : 		 Робби Уильямс почтил память Оззи

25 июл 2025 : 		 Документальный фильм об OZZY OSBOURNE выйдет по плану

25 июл 2025 : 		 RICK WAKEMAN о смерти Оззи

25 июл 2025 : 		 STEVE VAI вспоминает Оззи

24 июл 2025 : 		 Медики не смогли спасти Оззи

24 июл 2025 : 		 GENE SIMMONS вспоминает Оззи

24 июл 2025 : 		 ALICE COOPER почтил память Оззи

24 июл 2025 : 		 PANTERA о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 MICK JONES вспоминает Оззи

24 июл 2025 : 		 BOB DAISLEY о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 JAKE E. LEE о финальном сообщении Оззи

24 июл 2025 : 		 MACHINE HEAD почтили память Оззи

24 июл 2025 : 		 Музыканты о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 CYNDI LAUPER почтила память Оззи

24 июл 2025 : 		 COLDPLAY почтили память Оззи

24 июл 2025 : 		 LADY GAGA почтила память Оззи

24 июл 2025 : 		 MAMMOTH почтили память Оззи

24 июл 2025 : 		 IRON MAIDEN о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 PAUL STANLEY о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 DAVID COVERDALE о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 IAN GILLAN о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 SCOTT IAN о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 NIKKI SIXX о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 RANDY BLYTHE о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 SAMMY HAGAR о смерти Оззи
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RICK WAKEMAN о смерти Оззи



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RICK WAKEMAN записал видео, в котором почтил память Оззи Осборна:

«Это послание к Оззи, который сейчас находится в очень специфическом путешествии, поскольку ушёл из жизни. Нам всем его ужасно не хватает, но какое наследие он оставил. [Он был] настоящим героем, настоящей личностью, как в музыкальном плане, будучи гораздо умнее, чем многие ему верили, так и в плане безумия, которое я обожал. Мне его ужасно не хватает даже сейчас.

Я желаю [жене и менеджеру Оззи] Шэрон всего самого лучшего. Я думаю, что именно Шэрон сделала Оззи в последующие годы после знакомства с ним, и, как ни странно, он сделал Шэрон; они были неразлучны. Правда сейчас они расстались. Но есть воспоминания, которые всегда будут жить.

Так что, Оззи, где бы ты ни находился в астральном плане, которым ты путешествуешь, я желаю тебе всего самого лучшего и надеюсь, что ты встретишь много интересных людей на своем пути. Скучаю по тебе, приятель. Пока!»




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