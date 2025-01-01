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RICK WAKEMAN о смерти Оззи



RICK WAKEMAN записал видео, в котором почтил память Оззи Осборна:



«Это послание к Оззи, который сейчас находится в очень специфическом путешествии, поскольку ушёл из жизни. Нам всем его ужасно не хватает, но какое наследие он оставил. [Он был] настоящим героем, настоящей личностью, как в музыкальном плане, будучи гораздо умнее, чем многие ему верили, так и в плане безумия, которое я обожал. Мне его ужасно не хватает даже сейчас.



Я желаю [жене и менеджеру Оззи] Шэрон всего самого лучшего. Я думаю, что именно Шэрон сделала Оззи в последующие годы после знакомства с ним, и, как ни странно, он сделал Шэрон; они были неразлучны. Правда сейчас они расстались. Но есть воспоминания, которые всегда будут жить.



Так что, Оззи, где бы ты ни находился в астральном плане, которым ты путешествуешь, я желаю тебе всего самого лучшего и надеюсь, что ты встретишь много интересных людей на своем пути. Скучаю по тебе, приятель. Пока!»







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