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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 120
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
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Ozzy Osbourne

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IAN ANDERSON об Оззи: «Я встречался с ним лишь раз»



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IAN ANDERSON в программе "Neil Jones Rock Show" ответил на вопрос, знал ли он Оззи лично:

«Я встречался с Оззи Осборном только однажды, кажется, в 1971 году. Мы ненадолго пересеклись — по-моему, мы были в одном составе на каком-то концерте. Они стали очень успешными в США с развивающимся направлением тяжёлый металл, в то время как мы находились на стадии допрогрессивного рока, играя более сложную музыку. И, к сожалению, после саундчека Оззи стало плохо, не знаю, почему, но он пришёл, постучал в мою дверь в гримёрку и зашёл лично, чтобы извиниться, что чувствует себя очень плохо и не сможет выступить в тот вечер. И я был поражён, прежде всего, джентльменским подходом и тем, что он на самом деле был полон раскаяния и смущения и чувствовал, что должен прийти и сказать мне лично, прежде чем сообщить новость промоутеру. И нам пришлось выйти на сцену, чтобы сыграть перед фанатами BLACK SABBATH, а также перед нашими собственными поклонниками — с некоторым трепетом, потому что это произошло буквально за час до того, как мы должны были выйти на сцену. Но шоу прошло нормально, и, надеюсь, он поправился к следующему выступлению, которое, я полагаю, уже состоялось без нас».




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