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LITA FORD: «Оззи изменил мою жизнь»



LITA FORD в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" поговорила об Оззи Осборне:



«Он изменил мою жизнь, начиная с того момента, когда я в 13 лет попала на концерт BLACK SABBATH. В тот день и в тот вечер у меня в голове загорелась лампочка, и я подумала: "Я должна это сделать. Я хочу воплотить это в жизнь. Я хочу заставить людей чувствовать себя так, как SABBATH заставляли чувствовать всех присутствующих в зале в тот вечер". Это была арена Лонг-Бич в Калифорнии. Все курили. Место было заполнено дымом, и толпа была почти загипнотизирована длинными чёрными волосами всех участников SABBATH и их большими золотыми крестами. Всё, что можно было увидеть, — это куча волос, крест и мощный звук, исходящий со сцены, который просто поражал воображение. И в тот вечер я вышла оттуда и поняла, чем буду заниматься в будущем».



Кроме того, она затронула тему того, что они с Оззи записали дуэт «Close My Eyes Forever» для своего альбома 1988 года «Lita». Эта песня стала самым популярным синглом Ford, заняв 8-е место в американском чарте Billboard Hot 100 в 1989 году.



«Это просто ирония судьбы, что у меня был хит-сингл из Топ-10 с Оззи. И я должна сказать, что это был один из самых ярких моментов в моей жизни. Нам всем будет его не хватать, но его музыка будет жить. И мы должны сосредоточиться на музыке и всём том хорошем, что он оставил всем нам. И я убеждена, что если бы не его жена и менеджер Шэрон, его бы уже давно не было в живых. Шэрон оказалась как нельзя более подходящей, она хорошо заботилась об Оззи, поддерживала его и сделала из него суперзвезду, которой он является сегодня».







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