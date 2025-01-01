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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 117
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
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InnerWish

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25 июл 2025 : 		 Новая песня INNERWISH

26 окт 2024 : 		 Видео с текстом от INNERWISH

3 окт 2024 : 		 Новое видео INNERWISH

20 сен 2024 : 		 HANSI KÜRSCH в новом видео INNERWISH

27 авг 2024 : 		 Видео с текстом от INNERWISH

19 сен 2018 : 		 Переиздания INNERWISH выйдут осенью

15 дек 2016 : 		 Концертное видео INNERWISH

16 июн 2016 : 		 Новое видео INNERWISH

5 май 2016 : 		 Новая песня INNERWISH

16 мар 2016 : 		 Новое видео INNERWISH

20 фев 2016 : 		 Видео с текстом от INNERWISH

15 дек 2015 : 		 Новый альбом INNERWISH выйдет в марте

8 авг 2015 : 		 INNERWISH записывают новый альбом

27 фев 2013 : 		 INNERWISH нашли вокалиста

13 ноя 2010 : 		 INNERWISH поменяли барабанщика

26 май 2010 : 		 Новое видео INNERWISH

18 май 2006 : 		 INNERWISH: Трек "Final Prophecy" доступен в онлайне

25 янв 2006 : 		 INNERWISH завершают подготовку альбома
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|||| сегодня

Новая песня INNERWISH



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INNERWISH опубликовали официальное видео с текстом на песню The Enemy Inside

«Ну, мы любим ACCEPT. И такие песни, как эта, показывают нашу любовь к их характерному прямолинейному риффингу. Почти в каждом нашем альбоме есть песня такого типа. Никогда не бывает одинаковых, но влияние и вдохновение налицо. Что мы можем сделать? Мы любим этот заводной металл! Лирика на самом деле вдохновлена фильмом «Мюнхен» и жизнью шпионов, а также постоянными моральными дилеммами, возникающими в результате их решений и поступков».




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