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Новая песня INNERWISH



INNERWISH опубликовали официальное видео с текстом на песню The Enemy Inside



«Ну, мы любим ACCEPT. И такие песни, как эта, показывают нашу любовь к их характерному прямолинейному риффингу. Почти в каждом нашем альбоме есть песня такого типа. Никогда не бывает одинаковых, но влияние и вдохновение налицо. Что мы можем сделать? Мы любим этот заводной металл! Лирика на самом деле вдохновлена фильмом «Мюнхен» и жизнью шпионов, а также постоянными моральными дилеммами, возникающими в результате их решений и поступков».







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