Оригинальный состав ALICE COOPER собрался в Лондоне



По случаю выхода нового альбома ALICE COOPER "The Revenge Of Alice Cooper", оригинальные участники группы — Alice Cooper, Dennis Dunaway, Neal Smith и Michael Bruce собрались 24 июня в Union Chapel, London, United Kingdom. На встрече также присутствовал Bob Ezrin, а ведущим выступил сэр Tim Rice.



Трек-лист "The Revenge of Alice Cooper":



01. Black Mamba

02. Wild Ones

03. Up All Night

04. Kill The Flies

05. One Night Stand

06. Blood On The Sun

07. Crap That Gets In The Way Of Your Dreams

08. Famous Face

09. Money Screams

10. What A Syd

11. Inter Galactic Vagabond Blues

12. What Happened To You

13. I Ain't Done Wrong

14. See You On The Other Side

15. Return of the Spiders 2025 (bonus track)

16. Titanic Overunderture (bonus track)







