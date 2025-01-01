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MAX CAVALERA об Оззи: «Однажды мы были в Швеции, и он спросил меня: "Где мы?"»



MAX CAVALERA в интервью 12News ответил на вопрос о том, каким был Оззи Осборн как человек:



«Впервые я встретил его в 1996-м году, когда ещё был участником своей старой группы SEPULTURA. В то время он не так часто появлялся на публике. А мы же фанаты, мы все его боялись. Но потом, после того как я расстался со своей старой группой, я основал свою новую группу SOULFLY. В это же время наш сын погиб здесь, в Аризоне... Оззи и Шэрон пригласили нас к себе домой, и мы стали больше общаться с ними. Когда мы выступали на Ozzfest, наши дети играли вместе. Они ходили к ним домой. Но, как я уже сказал, я считаю, что это был лишь имидж дикого парня, но когда я проводил с ним время, я всегда считал его очень забавным».



На вопрос, назвал бы он Оззи «нормальным парнем», Max ответил:



«Думаю, да. Потому что мы в основном общались за кулисами. Однажды мы были в Швеции, и он спросил меня: "Где мы?" Он понятия не имел, где находится. И мне это очень понравилось. Это было просто круто. Он настоящий рок-н-ролльщик. Он просто плывёт по течению. Он даже не знает, в какой стране находится!»







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