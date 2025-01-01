Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 117
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 117
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



25 июл 2025 : 		 MAX CAVALERA об Оззи: «Однажды мы были в Швеции, и он спросил меня: "Где мы?"»

25 июл 2025 : 		 Робби Уильямс почтил память Оззи

25 июл 2025 : 		 Документальный фильм об OZZY OSBOURNE выйдет по плану

25 июл 2025 : 		 RICK WAKEMAN о смерти Оззи

25 июл 2025 : 		 STEVE VAI вспоминает Оззи

24 июл 2025 : 		 Медики не смогли спасти Оззи

24 июл 2025 : 		 GENE SIMMONS вспоминает Оззи

24 июл 2025 : 		 ALICE COOPER почтил память Оззи

24 июл 2025 : 		 PANTERA о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 MICK JONES вспоминает Оззи

24 июл 2025 : 		 BOB DAISLEY о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 JAKE E. LEE о финальном сообщении Оззи

24 июл 2025 : 		 MACHINE HEAD почтили память Оззи

24 июл 2025 : 		 Музыканты о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 CYNDI LAUPER почтила память Оззи

24 июл 2025 : 		 COLDPLAY почтили память Оззи

24 июл 2025 : 		 LADY GAGA почтила память Оззи

24 июл 2025 : 		 MAMMOTH почтили память Оззи

24 июл 2025 : 		 IRON MAIDEN о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 PAUL STANLEY о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 DAVID COVERDALE о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 IAN GILLAN о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 SCOTT IAN о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 NIKKI SIXX о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 RANDY BLYTHE о смерти Оззи

23 июл 2025 : 		 SAMMY HAGAR о смерти Оззи
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MAX CAVALERA об Оззи: «Однажды мы были в Швеции, и он спросил меня: "Где мы?"»



zoom
MAX CAVALERA в интервью 12News ответил на вопрос о том, каким был Оззи Осборн как человек:

«Впервые я встретил его в 1996-м году, когда ещё был участником своей старой группы SEPULTURA. В то время он не так часто появлялся на публике. А мы же фанаты, мы все его боялись. Но потом, после того как я расстался со своей старой группой, я основал свою новую группу SOULFLY. В это же время наш сын погиб здесь, в Аризоне... Оззи и Шэрон пригласили нас к себе домой, и мы стали больше общаться с ними. Когда мы выступали на Ozzfest, наши дети играли вместе. Они ходили к ним домой. Но, как я уже сказал, я считаю, что это был лишь имидж дикого парня, но когда я проводил с ним время, я всегда считал его очень забавным».

На вопрос, назвал бы он Оззи «нормальным парнем», Max ответил:

«Думаю, да. Потому что мы в основном общались за кулисами. Однажды мы были в Швеции, и он спросил меня: "Где мы?" Он понятия не имел, где находится. И мне это очень понравилось. Это было просто круто. Он настоящий рок-н-ролльщик. Он просто плывёт по течению. Он даже не знает, в какой стране находится!»




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 313

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом