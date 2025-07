сегодня



Новая песня HELLOWEEN



Universe (Gravity For Hearts), новая песня HELLOWEEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Giants & Monsters", выходящего 29 августа на Reigning Phoenix Music (RPM):



Трек-лист:



01. Giants On The Run

02. Saviour Of The World

03. A Little Is A Little Too Much

04. We Can Be Gods

05. Into The Sun

06. This Is Tokyo

07. Universe (Gravity For Hearts)

08. Hand Of God

09. Under The Moonlight

10. Majestic http://www.helloween.org







