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Sabaton

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Новые песни SABATON



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Lightning at the Gates и The Duelist, новые песни SABATON, доступны для прослушивания ниже. Оба трека взяты из нового альбома LEGENDS, релиз которого намечен на 17 октября:

CD + Vinyl:

01. Templars
02. Hordes of Khan
03. A Tiger Among Dragons
04. Crossing the Rubicon
05. I, Emperor
06. Maid of Steel
07. Impaler
08. Lightning at the Gates
09. The Duelist
10. The Cycle of Songs
11. Till Seger

CD 2:
tba

Joakim: «Легенды всегда были частью нашей музыки, и альбом «Heroes» — идеальный тому пример! Я невероятно горжусь альбомом «Heroes» и всем, что он собой представляет, так что «Legends» — это просто естественный следующий шаг. Как будто история продолжается, но уходит далеко в прошлое. Мы очень рады, что наконец-то отправились в новое путешествие! За новую главу в истории Sabaton!».

Тем временем Pär отмечает: «11 треков, которые охватывают 11 легендарных историй. На этот раз мы заглянули в историю дальше, чем в последние несколько лет, и отправились в те времена, которые я считаю очень захватывающими. Как человек, который всегда увлекался историей Средневековья, рыцарями и древними легендами, я почувствовал невероятную радость от того, что наконец-то перенес эти истории во вселенную Sabaton!»






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