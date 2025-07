сегодня



Новые песни SABATON



Lightning at the Gates и The Duelist, новые песни SABATON, доступны для прослушивания ниже. Оба трека взяты из нового альбома LEGENDS, релиз которого намечен на 17 октября:



CD + Vinyl:



01. Templars

02. Hordes of Khan

03. A Tiger Among Dragons

04. Crossing the Rubicon

05. I, Emperor

06. Maid of Steel

07. Impaler

08. Lightning at the Gates

09. The Duelist

10. The Cycle of Songs

11. Till Seger



CD 2:

tba



Joakim: «Легенды всегда были частью нашей музыки, и альбом «Heroes» — идеальный тому пример! Я невероятно горжусь альбомом «Heroes» и всем, что он собой представляет, так что «Legends» — это просто естественный следующий шаг. Как будто история продолжается, но уходит далеко в прошлое. Мы очень рады, что наконец-то отправились в новое путешествие! За новую главу в истории Sabaton!».



Тем временем Pär отмечает: «11 треков, которые охватывают 11 легендарных историй. На этот раз мы заглянули в историю дальше, чем в последние несколько лет, и отправились в те времена, которые я считаю очень захватывающими. Как человек, который всегда увлекался историей Средневековья, рыцарями и древними легендами, я почувствовал невероятную радость от того, что наконец-то перенес эти истории во вселенную Sabaton!»











+0 -0



просмотров: 43