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Новый релиз BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания



"More Balls To Picasso", новый релиз BRUCE DICKINSON, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. Cyclops

02. Hell No

03. Gods Of War

04. 1000 Points Of Light

05. Laughing In The Hiding Bush

06. Change Of Heart

07. Shoot All The Clowns

08. Fire

09. Sacred Cowboys

10. Tears Of The Dragon

11. Gods Of War (live in the studio)*

12. Shoot All The Clowns (live in the studio)*



* Previously unreleased 10. Tears Of The Dragon11. Gods Of War (live in the studio)*12. Shoot All The Clowns (live in the studio)** Previously unreleased







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