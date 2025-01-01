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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 120
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Вышел новый альбом BRING ME THE HORIZON 30
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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 120
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Вышел новый альбом BRING ME THE HORIZON 30
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*

Ozzy Osbourne

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26 июл 2025 : 		 IAN ANDERSON об Оззи: «Я встречался с ним лишь раз»

26 июл 2025 : 		 DON AIREY о смерти Оззи

26 июл 2025 : 		 CHELSEA WOLFE почтила память Оззи

26 июл 2025 : 		 HENRY ROLLINS вспоминает Оззи

25 июл 2025 : 		 TONY IOMMI: «Другого Оззи не будет»

25 июл 2025 : 		 Как OZZY OSBOURNE принимали в Зал Славы Рок-н-Ролла

25 июл 2025 : 		 MAX CAVALERA об Оззи: «Однажды мы были в Швеции, и он спросил меня: "Где мы?"»

25 июл 2025 : 		 Робби Уильямс почтил память Оззи

25 июл 2025 : 		 Документальный фильм об OZZY OSBOURNE выйдет по плану

25 июл 2025 : 		 RICK WAKEMAN о смерти Оззи

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24 июл 2025 : 		 Медики не смогли спасти Оззи

24 июл 2025 : 		 GENE SIMMONS вспоминает Оззи

24 июл 2025 : 		 ALICE COOPER почтил память Оззи

24 июл 2025 : 		 PANTERA о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 MICK JONES вспоминает Оззи

24 июл 2025 : 		 BOB DAISLEY о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 JAKE E. LEE о финальном сообщении Оззи

24 июл 2025 : 		 MACHINE HEAD почтили память Оззи

24 июл 2025 : 		 Музыканты о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 CYNDI LAUPER почтила память Оззи

24 июл 2025 : 		 COLDPLAY почтили память Оззи

24 июл 2025 : 		 LADY GAGA почтила память Оззи

24 июл 2025 : 		 MAMMOTH почтили память Оззи

24 июл 2025 : 		 IRON MAIDEN о смерти Оззи

24 июл 2025 : 		 PAUL STANLEY о смерти Оззи
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DON AIREY о смерти Оззи



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DON AIREY с женой почтили память Оззи Осборна:

«Оззи, мир без тебя внезапно стал немного меньше и намного тише.

Спасибо за эти удивительные годы в турне в 1980-х.

Я помню фестиваль Rock in Rio в 1985 году, когда ты сидел в баре и жаловался на то, что 15 лет путешествовал по миру и всё, что ты когда-либо видел, — это концерты и отели. На такси мы отправились к огромной статуе Христа Искупителя, возвышающейся над городом, и поднялись по более чем 200 ступеням на вершину, с которой открывался потрясающий вид, пока не посмотрели вниз на основание и не увидели нашего тур-менеджера и охрану, снующих туда-сюда. Мы спустились вниз, и они, как положено, отвезли нас на фотосессию на пляже Ипанема, где мы резвились в волнах с 50 пираньями. На следующий день — концерт перед 350 000 зрителей, с участием QUEEN, SCORPIONS и WHITESNAKE. Как ты бы сказал, неплохо для парня из Астона.

Покойся с миром, старина. Наши глубочайшие соболезнования Шэрон и её семье».



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