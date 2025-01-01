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DON AIREY о смерти Оззи



DON AIREY с женой почтили память Оззи Осборна:



«Оззи, мир без тебя внезапно стал немного меньше и намного тише.



Спасибо за эти удивительные годы в турне в 1980-х.



Я помню фестиваль Rock in Rio в 1985 году, когда ты сидел в баре и жаловался на то, что 15 лет путешествовал по миру и всё, что ты когда-либо видел, — это концерты и отели. На такси мы отправились к огромной статуе Христа Искупителя, возвышающейся над городом, и поднялись по более чем 200 ступеням на вершину, с которой открывался потрясающий вид, пока не посмотрели вниз на основание и не увидели нашего тур-менеджера и охрану, снующих туда-сюда. Мы спустились вниз, и они, как положено, отвезли нас на фотосессию на пляже Ипанема, где мы резвились в волнах с 50 пираньями. На следующий день — концерт перед 350 000 зрителей, с участием QUEEN, SCORPIONS и WHITESNAKE. Как ты бы сказал, неплохо для парня из Астона.



Покойся с миром, старина. Наши глубочайшие соболезнования Шэрон и её семье». http://www.ozzy.com





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